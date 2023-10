Znanstveniki posneli pogled brez primere na Blazarjev plazemski curek

Z uporabo mreže radijskih teleskopov na Zemlji in v vesolju so astronomi posneli doslej najbolj podroben pogled na curek plazme iz supermasivne črne luknje. Curek, ki ga oddaja blazar, znan kot 3C 279, potuje s skoraj svetlobno hitrostjo in v bližini svojega izvora kaže zapletene, zavite vzorce. Ti vzorci izpodbijajo standardno teorijo, ki se uporablja že 40 let za razlago, kako ti curki nastajajo in se skozi čas razvijajo.

Skupina raziskovalcev, vključno z znanstveniki z Inštituta Max Planck za radioastronomijo (MPIfR) v Bonnu v Nemčiji, je imela pomembno vlogo pri opazovanjih. Združili so podatke vseh sodelujočih teleskopov in ustvarili virtualni teleskop z efektivnim premerom približno 100,000 kilometrov.

Blazarji so podrazred aktivnih galaktičnih jeder, ki jih sestavljajo galaksije z osrednjo supermasivno črno luknjo, ki kopiči snov iz okoliškega diska. Ti objekti oddajajo močno elektromagnetno sevanje in so med najsvetlejšimi viri v vesolju. Približno 10 % aktivnih galaktičnih jeder, razvrščenih kot kvazarji, ustvarja relativistične plazemske curke.

Misija RadioAstron je zdaj posnela najbolj notranje območje curka v blazarju 3C 279 s kotno ločljivostjo brez primere. Raziskovalna skupina je v curku odkrila izjemno pravilne vijačne filamente, kar kaže na potrebo po reviziji obstoječih teoretičnih modelov, ki se uporabljajo za razlago proizvodnje curkov v aktivnih galaksijah.

"To je prvič, da smo videli takšne filamente tako blizu izvora curka, in povedo nam več o tem, kako črna luknja oblikuje plazmo," pravi Antonio Fuentes, raziskovalec na Inštitutu za astrofiziko Andaluzije (IAA-CSIC ) v Granadi v Španiji. "Notranji curek sta opazovala tudi dva druga teleskopa, GMVA in EHT, pri veliko krajših valovnih dolžinah, vendar nista mogla zaznati nitastih oblik, ker so bile prešibke in prevelike za to ločljivost."

Odkritje poudarja pomen uporabe različnih teleskopov za zajemanje različnih značilnosti nebesnih teles. S preučevanjem teh zapletenih filamentov in razumevanjem sil, ki vplivajo na plazmo, astronomi upajo, da bodo pridobili dragocen vpogled v fiziko črnih lukenj in nastanek curkov v vesolju.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je blazar?

Blazar je vrsta aktivnega galaktičnega jedra, ki oddaja močno elektromagnetno sevanje. Sestavljen je iz osrednje supermasivne črne luknje, ki kopiči snov iz okoliškega diska.

Kaj so relativistični plazemski curki?

Relativistični plazemski curki so visokoenergijski tokovi nabitih delcev, ki potujejo s hitrostjo blizu svetlobne hitrosti. Oddajajo jih nekatere vrste aktivnih galaktičnih jeder, kot so blazarji in kvazarji.

Kaj je misija RadioAstron?

Misija RadioAstron je vesoljska misija, ki uporablja radijski teleskop v orbiti za zajemanje slik nebesnih teles v visoki ločljivosti. Znanstvenikom je omogočil pogled brez primere na notranje strukture blazarskih curkov.

Kako nastanejo spiralni filamenti v plazemskem curku?

Spiralne filamente v plazemskem curku blazarja 3C 279 naj bi povzročile nestabilnosti, ki se razvijajo v plazmi curka. Te nepravilnosti nastanejo kot posledica medsebojnega delovanja močnih sil v bližini črne luknje in okolice.

Kakšne so posledice tega odkritja?

Odkritje teh vijačnih filamentov izpodbija obstoječe teoretične modele, ki se uporabljajo za razlago nastanka in razvoja curkov v aktivnih galaksijah. S preučevanjem teh struktur astronomi upajo, da bodo pridobili globlje razumevanje fizike črnih lukenj in mehanizmov za proizvodnjo curka.