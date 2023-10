Nova ročna lunarna kamera testirana za misije na Luno

Popolnoma nova kamera, ki sta jo razvili Evropska vesoljska agencija (ESA) in NASA, je bila uspešno preizkušena v okoljih, podobnih luni na Zemlji. Ročna univerzalna lunarna kamera (HULC), narejena iz standardnih kamer, je bila testirana v Lanzarotu v Španiji kot del programa usposabljanja PANGEA.

V pripravah na Nasino prihajajočo misijo Artemis 3, katere cilj je pristanek ljudi na Luni leta 2025, so astronavti mednarodne posadke simulirali lunarne scenarije, da bi ocenili zmogljivosti kamere. Ti scenariji so vključevali podnevi in ​​temne vulkanske jame, ki ponujajo ekstremne razmere, podobne tistim na Luni.

Kamere HULC so bile spremenjene tako, da prenesejo težke razmere na luni, kot so ekstremne toplotne spremembe, pomanjkanje atmosferskega tlaka, učinki sevanja in abrazivni lunarni prah. Kamera je bila opremljena z zaščitno odejo za zaščito pred prahom in toploto ter opremljena z ergonomskimi gumbi, zasnovanimi za pomoč astronavtom, ki bodo nosili rokavice in zajetne vesoljske obleke.

Glavni cilj testiranja je bil izbrati najprimernejše leče in ustrezne nastavitve. Z uporabo kamere na terenu je ekipa lahko zagotovila, da imajo fotografije pravo ločljivost, globinsko ostrino in osvetlitev za maksimiranje znanstvenih rezultatov.

V primerjavi s kamerami, uporabljenimi med misijo Apollo 11, bo kamera HULC prva ročna brezzrcalna kamera, uporabljena v vesolju. Za razliko od svojih predhodnikov bo kamera Artemis ponujala vrhunsko kakovost slike v slabih svetlobnih pogojih in možnost snemanja videa.

Pričakuje se nadaljnje testiranje prototipa lunarne kamere, z načrti za polet različice na Mednarodno vesoljsko postajo za dodatno eksperimentiranje v orbiti. Zasnova in vmesnik kamere se bosta še naprej razvijala, da bi izboljšala njeno zmogljivost za misijo Artemis 3.

FAQ

Zakaj se kamera preizkuša v luninem okolju na Zemlji?

Preizkušanje kamere v simuliranih luninih scenarijih omogoča astronavtom, da ocenijo njene zmogljivosti in zagotovijo, da lahko prenese ekstremne razmere na Luni.

Kako bo kamera uporabljena med prihodnjimi misijami na Luno?

Kamera bo imela ključno vlogo pri dokumentiranju znanstvenih odkritij med prihodnjimi misijami na Luno. Astronavtom bo omogočil zajemanje podrobnih slik lunarne pokrajine in snemanje videa, ki jim bo pomagal pri raziskavah.

Kakšne spremembe so bile narejene na standardnih kamerah za razmere na Luni?

Kamere so bile prilagojene tako, da prenesejo temperaturne spremembe, pomanjkanje atmosferskega tlaka, učinke sevanja in abrazivni lunarni prah. Opremljeni so bili z zaščitno odejo za zaščito pred prahom in toploto ter opremljeni z ergonomskimi gumbi za enostavno uporabo z rokavicami in obsežnimi skafandri.

Kakšna je kamera HULC v primerjavi s kamerami, uporabljenimi med misijo Apollo 11?

Kamera HULC je prva ročna brezzrcalna kamera za uporabo v vesolju. Ponuja vrhunsko kakovost slike v slabih svetlobnih pogojih in možnost snemanja videoposnetkov, ki je manjkala kameram iz obdobja Apollo.