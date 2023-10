Posadka ekspedicije 70 se pripravlja na vesoljske sprehode na Mednarodni vesoljski postaji

Posadka ekspedicije 70 na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) se pripravlja na vrsto vesoljskih sprehodov, pa tudi na prihodnje zasebne misije. Astronavta Loral O'Hara in Jasmin Moghbeli sta svoj čas porabila za organiziranje orodij in pregledovanje strojne opreme v pripravah na svoj prihajajoči vesoljski sprehod 30. oktobra. Med vesoljskim sprehodom bosta odstranila elektronsko opremo in zamenjala strojno opremo solarnega niza v orbitalnem laboratoriju.

Medtem je astronavt Satoshi Furukawa iz Japonske agencije za raziskovanje vesolja (JAXA) preučeval manevre za upravljanje robotske roke Canadarm2, ki se bo uporabljala med vzdrževalnim vesoljskim sprehodom. Prav tako je zapakiral vesoljsko tovorno ladjo Cygnus s smetmi in zavrženo opremo ter pripravil tovor za nakladanje na prihajajoči tovorni misiji SpaceX Dragon, ki naj bi bila izstreljena 5. novembra.

Poveljnik Andreas Mogensen iz Evropske vesoljske agencije (ESA) je preizkusil specializirano kamero, ki lahko zajema posnetke s hitrostjo 100,000 sličic na sekundo. Fotoaparat je uporabil za fotografiranje neviht in njihove električne aktivnosti, kar je prispevalo k znanju o atmosferi in prihodnji uporabi vesolja.

Poleg priprav na vesoljski sprehod sta kozmonavta Oleg Kononenko in Nikolai Chub preživela dan, ko sta se pripravljala na vesoljski sprehod, predviden za 25. oktober. Vadila sta naloge vesoljske hoje, ki jih bosta izvajala v zračni zapornici Poisk, medtem ko sta nosila svoja vesoljska skafandra Orlan.

Mednarodna vesoljska postaja (ISS) je skupni projekt petih vesoljskih agencij: NASA (ZDA), Roscosmos (Rusija), JAXA (Japonska), ESA (Evropa) in CSA (Kanada). Služi kot raziskovalni laboratorij in vesoljsko pristanišče za mednarodno sodelovanje pri raziskovanju vesolja. NASA, ustanovljena leta 1958, izvaja raziskave, razvija tehnologijo in izvaja misije za raziskovanje in preučevanje Zemlje, sončnega sistema in vesolja. JAXA je odgovorna za raziskave, tehnološki razvoj in izstrelitve satelitov, ESA pa usklajuje evropske vesoljske dejavnosti, načrtuje, konstruira in izstreljuje vesoljska plovila in satelite za znanstvene raziskave in opazovanje Zemlje.

