Spominjamo se Thomasa K. "TK" Mattinglyja: pionir pri reševanju problemov

NASA z globoko žalostjo sporoča, da je v 87. letu starosti umrl Thomas K. "TK" Mattingly. Mattingly, ugledni astronavt, si bo za vedno ostal v spominu po njegovi ključni vlogi v misiji Apollo 13, kjer so bile njegove sposobnosti reševanja problemov pomembne. ključno vlogo pri varni vrnitvi posadke.

Mattingly, ki je bil prvotno predviden kot pilot komandnega modula za Apollo 13, se ni mogel pridružiti misiji zaradi izpostavljenosti rdečkam. Ni nihče vedel, da bo njegova izključitev povzročila naključni preobrat dogodkov. Ko je vesoljsko plovilo med potovanjem na Luno pretresla eksplozija, so iz zemeljske kontrole poklicali Mattinglyjevo strokovno znanje.

Mattingly, ki ga ni zmedel, ker ni bil na krovu, se je hitro lotil dela pri nadzoru misije in zasnoval inovativne postopke za varčevanje z energijo. Njegova iznajdljivost in hitro razmišljanje sta zagotovila, da je poškodovano vesoljsko plovilo lahko uspešno ponovno vstopilo v atmosfero in na koncu rešilo življenja astronavtom Jamesu Lovellu, Jacku Swigertu in Fredu Haiseu.

Zgodba o Apollu 13 in Mattinglyjevi ključni vlogi pri vrnitvi posadke na varno je očarala občinstvo po vsem svetu. V filmu "Apollo 1995" iz leta 13 je Mattinglyjev lik upodobil nadarjeni Gary Sinise in ovekovečil njegove prispevke na področju popularne kulture.

Mattinglyjevo kariero so zaznamovali številni dosežki. Preden se je pridružil Nasi, je služil kot pilot v ameriški mornarici. Leta 1966 je bil med izbranimi izbranci v razred astronavtov. Mattingly je služil kot pilot komandnega modula za misijo Apollo 16 in kasneje prevzel vlogo poveljnika vesoljskega plovila v dveh misijah Space Shuttle.

Poleg njegovih raziskovanj vesolja so Mattinglyjevi prispevki segali daleč naokoli. Nasin administrator Bill Nelson je primerno izjavil: "Prispevki TK so omogočili napredek v našem učenju, ki presega vesoljsko." Mattinglyjeva zapuščina reševalca problemov bo še naprej navdihovala prihodnje generacije znanstvenikov, inženirjev in astronavtov, da premikajo meje znanja.

Pogosta vprašanja:

V: Kakšna je bila vloga Thomasa K. Mattinglyja v misiji Apollo 13?

O: Mattingly je bil prvotno dodeljen kot pilot poveljniškega modula, vendar je bil prizemljen zaradi izpostavljenosti rdečkam. Kasneje je odigral ključno vlogo pri zemeljski kontroli pri reševanju težav, da bi zagotovil varno vrnitev posadke.

V: Kako je Thomas K. Mattingly prispeval k uspehu misije Apollo 13?

O: Skrbno zasnovani postopki za varčevanje z energijo in poškodovanemu vesoljskemu plovilu omogočajo varen ponovni vstop v ozračje.

V: Katere druge pomembne dosežke je imel Thomas K. Mattingly v svoji karieri?

O: Mattingly je služil kot pilot komandnega modula na misiji Apollo 16 in kasneje postal poveljnik vesoljskega plovila v dveh misijah Space Shuttle.