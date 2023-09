Astronavt Frank Rubio je podrl rekord za najdaljšo vesoljsko misijo ameriškega astronavta

Astronavt Frank Rubio je postavil nov rekord za najdaljšo vesoljsko misijo ameriškega astronavta. V nizki Zemljini orbiti je bil več kot 355 dni, s čimer je presegel prejšnji rekord upokojenega Nasinega astronavta Marka Vande Heija. Rubio je trenutno na Mednarodni vesoljski postaji in pričakuje se, da bo čez nekaj tednov dosegel še en mejnik, ko bo v orbiti preživel najmanj 371 dni in tako postal prvi Američan, ki bo v mikrogravitaciji preživel več kot koledarsko leto.

Rubiova misija prvotno ni bila namenjena podiranju rekordov. On in njegovi člani posadke so bili sprva načrtovani za šestmesečno misijo, vendar so zaradi puščanja hladilne tekočine v njihovem vesoljskem plovilu morali podaljšati bivanje. Vrnitev vesoljskega plovila domov ni bila varna, zato je bil datum Rubiove vrnitve prestavljen na september. Izstrelilo se bo nadomestno vesoljsko plovilo z novo posadko, kar bo Rubiu omogočilo vrnitev na Zemljo.

V spomin na njegov dosežek je Rubio posnel pogovor z Vande Hei, ki ga bo predvajala NASA. Agencija je pohvalila Rubiovo predanost in priznala njegovo vlogo pri utiranju poti prihodnjim generacijam astronavtov.

Čeprav Rubiovo 371-dnevno bivanje ne bo podrlo svetovnega rekorda za najdaljšo vesoljsko misijo, je to pomemben mejnik. Rekord trenutno drži ruski kozmonavt Valerij Poljakov, ki je v orbiti ruske vesoljske postaje Mir preživel 437 neprekinjenih dni. Je pa Rubiov dosežek še en korak naprej za ameriške astronavte.

Ameriški rekord za največ zaporednih dni v vesolju je prej držal Vande Hei, ki je svojo misijo podaljšal, da bi sprejel dodatne člane posadke. Rekord za največ skupnih dni v vesolju drži ruski kozmonavt Gennadi Padalka, medtem ko ima Peggy Whitson rekord za največ skupnih dni v vesolju ameriške astronavtke.

Rubiovo potovanje na vesoljsko postajo je bilo del sporazuma o zamenjavi posadke med Naso in Roscosmosom. Kljub geopolitičnim napetostim ostaja partnerstvo med ZDA in Rusijo ključnega pomena za nadaljevanje raziskovanja vesolja.

