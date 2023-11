NASA razkrije zlovešč vulkan v obliki lobanje v puščavi Sahara

V srhljivem prikazu umetnosti narave je NASA razkrila grozljivo fotografijo lobanji podobne strukture, ki se dviga v ogromni vulkanski jami v Čadu. Ta osupljiva slika, ki jo je 12. februarja posnel astronavt na Mednarodni vesoljski postaji, prikazuje srhljivo "lobanjo", ki počiva v osrčju Trou au Natron, znanega tudi kot Doon Orei, 3,300 čevljev široke vulkanske kaldere.

Vznemirjajočo podobo sestavljajo natron, pepelovi stožci in sence. Natron, značilna bela snov, ustvarja barvo ust, nosu in levega lica lobanje. Je naravna mešanica natrijevega karbonata dekahidrata, natrijevega bikarbonata, natrijevega klorida in natrijevega sulfata. Medtem so oči in nosna luknja sestavljeni iz stožcev pepela, ki so strmi stožčasti griči, oblikovani okoli vulkanskih odprtin, ki se dvigajo nad okoliško pokrajino. Zloveščo obliko lobanje dodatno poudari senca, ki jo meče rob kraterja.

Medtem ko je Trou au Natron danes videti pusto in brez življenja, je bilo nekoč živahno ledeniško jezero pred približno 14,000 leti. Fosile morskih polžev in planktona so odkrili pod tlemi, pokritimi z natroni, v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, kar kaže na prejšnji vodni ekosistem. Poleg tega so bili fosili alg, stari 1960 let, odkriti med naslednjo ekspedicijo leta 120,000. Presenetljivo je, da Trou au Natron velja za eno novejših vulkanskih značilnosti v masivu Tibesti, čeprav so okoliški vulkani verjetno veliko starejši.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je natron?

O: Natron je naravno prisotna slana mešanica, sestavljena iz natrijevega karbonata dekahidrata, natrijevega bikarbonata, natrijevega klorida in natrijevega sulfata.

V: Kaj so stožci pepela?

O: Pepelni stožci so strmi stožčasti griči, oblikovani okoli vulkanskih vrelcev, ki se dvigajo nad okoliškim terenom.

V: Kje se nahaja Trou au Natron?

O: Trou au Natron, znan tudi kot Doon Orei, se nahaja v puščavi Sahara, natančneje v masivu Tibesti v Čadu.

V: Ali vulkanska aktivnost Trou au Natron še vedno poteka?

O: Medtem ko sam Trou au Natron trenutno ni aktiven, se nahaja blizu Tarso Toussidé, kjer je potencialno aktiven stratovulkan.