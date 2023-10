Novi vpogled v iskanje supertežkih elementov in njihov izvor

Znanstvena skupnost je bila stoletja navdušena nad iskanjem novih elementov. Koncept pretvorbe enega elementa v drugega je bil nekoč sanje alkimistov, zdaj pa je, zahvaljujoč napredku v jedrski znanosti, postal resničnost.

V zadnjih desetletjih so znanstveniki iz ZDA, Nemčije in Rusije uspešno združili atomska jedra in ustvarili nove, supertežke elemente. Vendar ti elementi niso stabilni zaradi visokega števila protonov. Elektromagnetni odboj med protoni premaga privlačno jedrsko silo, ki drži jedro skupaj.

Dolgo časa se ugiba o obstoju »otoka stabilnosti« v periodnem sistemu. Ta teoretična regija, za katero se predvideva, da vsebuje elemente s približno 164 protoni, bi imela relativno dolgo razpolovno dobo ali bi bila celo stabilna. Znotraj tega otoka naj bi privlačna jedrska sila uravnotežila elektromagnetni odboj.

Znanstveniki v nacionalnem laboratoriju Lawrence Berkeley izvajajo poskuse tehtanja super težkih elementov, kar prispeva k našemu razumevanju njihovih lastnosti. Vendar ostaja izziv ustvariti te težke elemente v laboratoriju. Da bi presegli to omejitev, raziskovalci raziskujejo naravne procese, ki bi lahko proizvedli te elemente, in preiskujejo njihove edinstvene značilnosti, kot je masna gostota.

Izračun masne gostote super težkih elementov je ključnega pomena pri določanju njihovega obnašanja in potencialnih lokacij. Raziskovalci uporabljajo model, ki predstavlja atom vsakega težkega elementa kot en sam, nabit oblak, še posebej učinkovit za velike atome z mrežno strukturo, kot so kovine. Z uporabo tega modela so izračunali gostoto elementov s 164 protoni in drugimi znotraj otoka stabilnosti.

Na podlagi njihovih izračunov je ocenjeno, da bi imele stabilne kovine z atomskim številom okoli 164 gostoto med 36 in 68 g/cm3 (21 do 39 oz/in3). Vendar ti izračuni dajejo konzervativno predpostavko o masi atomskih jeder, kar kaže, da bi bil dejanski obseg lahko do 40 % višji.

Čeprav super težkih elementov morda ni mogoče najti na Zemljinem površju zaradi njihove nagnjenosti, da se pogreznejo v tla in jih odstrani s subdukcijo, bi lahko obstajali v asteroidih. Podobno temu, kako so se zlato in druge težke kovine odlagale na zemeljsko površino po trkih asteroidov, je verjetno, da so super težke elemente na naš planet prinesli asteroidi.

Znanstveniki so identificirali vrsto super težkih predmetov, vključno z asteroidi, ki bi lahko vsebovali te goste elemente. Asteroid 33, znan tudi kot Polyhymnia, je en tak predmet z izračunano gostoto 75.3 g/cm3 (43.5 oz/in3). Vendar pa je merjenje mase in prostornine oddaljenih asteroidov še vedno izziv.

V študiji, objavljeni oktobra 2023, je bil za opis teh gostih asteroidov predstavljen koncept kompaktnih ultragostih objektov (CUDO). Predlagano je, da imajo nekateri CUDO v sončnem sistemu še vedno super težke elemente v svojih jedrih, medtem ko so njihove površine videti normalne zaradi kopičenja normalne snovi skozi čas.

Astronomski dogodki, kot je združitev dvojnih zvezd, lahko povzročijo stabilne super težke elemente v ekstremnih razmerah. Nekateri od teh elementov bi lahko ostali v asteroidih, ustvarjenih med temi dogodki, ostali zapakirani v teh nebesnih telesih, ki krožijo okoli sončnega sistema milijarde let.

Prihodnost ponuja vznemirljive možnosti za iskanje supertežkih elementov in njihovega izvora. Cilj misije Gaia Evropske vesoljske agencije je ustvariti podroben tridimenzionalni zemljevid neba, ki raziskovalcem zagotavlja neprecenljive podatke o gibanju asteroidov za nadaljnjo analizo. Poleg tega se izvajajo vesoljske misije, da bi zbrali material s površin asteroidov in ga prinesli nazaj na Zemljo za temeljito preiskavo.

Z vsakim novim odkritjem in raziskovalnim podvigom so znanstveniki korak bližje razkritju skrivnosti teh težkih elementov in ponujajo vpogled v fascinanten svet atomske strukture in skrivnosti vesolja.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Kaj so supertežki elementi?

Super težki elementi so elementi z atomskim številom, večjim od tistih, ki jih naravno najdemo na Zemlji. Sintetizirajo jih v laboratorijih z združevanjem atomskih jeder.

2. Kaj je »otok stabilnosti«?

»Otok stabilnosti« se nanaša na teoretično območje v periodnem sistemu, kjer bi lahko imeli super težki elementi stabilne ali dolge razpolovne dobe zaradi ravnovesja med privlačnimi jedrskimi silami in elektromagnetnim odbojem.

3. Kakšni so izzivi pri ustvarjanju super težkih elementov?

Super težke elemente je težko ustvariti v laboratoriju, ker njihovo visoko število protonov povzroči močno elektromagnetno odbojnost, zaradi česar so zelo nestabilni.

4. Ali lahko v asteroidih obstajajo supertežki elementi?

Da, špekulira se, da bi lahko v asteroidih obstajali supertežki elementi. Podobno kot so se zlato in težke kovine prinesle na Zemljino površje s trki asteroidov, so se ti elementi morda odložili na našem planetu s podobnimi dogodki.

5. Kako znanstveniki iščejo super težke elemente?

Znanstveniki uporabljajo različne metode, kot je tehtanje super težkih elementov v poskusih, izračun njihove masne gostote in preučevanje možnih naravnih procesov in astronomskih dogodkov, ki bi lahko proizvedli te elemente.

6. Katere prihodnje misije in projekti so namenjeni razumevanju supertežkih elementov?

Cilj misije Gaia Evropske vesoljske agencije je zagotoviti podrobne podatke o gibanju asteroidov, kar bi raziskovalcem pomagalo pri prepoznavanju asteroidov z nenavadno gostoto. Potekajo tudi vesoljske misije za zbiranje materiala s površin asteroidov in njegovo analizo na Zemlji.