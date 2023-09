Tveganje, da bi asteroid Bennu do leta 2182 trčil v Zemljo

Nedavno objavljeno poročilo razkriva, da obstaja 1 proti 2,700 možnosti, da bi asteroid Bennu, ki ga NASA spremlja že skoraj 25 let, lahko v prihodnosti zadel Zemljo. Bennu, asteroid blizu Zemlje, je bil prvič odkrit leta 1999 in ima potencial, da se pomakne v Zemljino orbito in potencialno zadene planet do septembra 2182, glede na znanstveno skupino OSIRIS-REx.

Bennu se blizu Zemlje približa vsakih šest let in je imel že tri bližnja srečanja v letih 1999, 2005 in 2011. Znanstveniki, vključeni v študijo, objavljeno v ScienceDirect, ocenjujejo, da je verjetnost, da bo Bennu do leta 2182 dejansko zadel Zemljo, 0.037 % oz. 1 od 2,700.

Oktobra 2020 se je NASA-ino vesoljsko plovilo OSIRIS-REx, ki pomeni Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification in Security-Regolith Explorer, zapisalo v zgodovino tako, da se je na kratko dotaknilo površine Bennuja, vzelo vzorec in nato odrinilo z asteroida. S to misijo je NASA prvič uspešno zbrala vzorec asteroida v vesolju.

Astrofizik Hakeem Oluyesi poudarja, da vzorec, zbran iz Bennuja, vsebuje čisti neoporečen material, ki lahko razkrije skrivnosti o izvoru našega sončnega sistema. Dodaja, da obstaja možnost odkritja bioloških molekul ali prekurzorskih molekul za življenje.

Če bi Bennu trčil v Zemljo, bi sprostil ogromno energije, ocenjeno na 1,200 megatonov, kar je 24-krat močnejše od najmočnejšega jedrskega orožja, ki ga je izdelal človek. Za primerjavo, asteroid, ki je povzročil izumrtje dinozavrov, je bil enakovreden 10 milijardam atomskih bomb, sprožil je požare, cunamije in oblak prahu, ki je zakril sonce.

Za znanstvenike je pomembno, da še naprej spremljajo Bennu in izboljšujejo naše razumevanje njegove poti, da ocenijo potencialno grožnjo, ki jo predstavlja za Zemljo. Čeprav so možnosti za udar leta 2182 razmeroma majhne, ​​poudarja potrebo po nenehnih raziskavah in razvoju strategij za ublažitev tveganj, povezanih z objekti blizu Zemlje.

Viri: ScienceDirect, IFLScience