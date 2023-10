Asteroid bližje Luni: Asteroid 2023 TK15 se približuje Zemlji

NASA je izdala opozorilo glede asteroida, ki naj bi preletel Zemljo na neverjetno blizu razdalje približno 379,994 kilometrov, kar je celo bližje od lune. Asteroid, označen kot Asteroid 2023 TK15, naj bi se najbolj približal 20. oktobra 2023.

Asteroid 2023 TK15 spada v skupino asteroidov blizu Zemlje Apollo, ki vključuje skale, ki prečkajo Zemljo in imajo pol osi, večje od Zemljine. Ti asteroidi so poimenovani po asteroidu Apollo iz leta 1862, ki ga je odkril Karl Reinmuth. NASA vestno sledi tem objektom blizu Zemlje, da bi zagotovila varnost našega planeta.

Znanstveniki so za odkrivanje asteroida 2023 TK15 med drugim uporabili napredno tehnologijo, kot je teleskop NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) in Catalina Sky Survey.

Asteroid potuje s hitrostjo okoli 79,085 kilometrov na uro, kar je hitreje od raketoplana, in je že na poti. Mimo Zemlje bo šel na razdalji 379,994 kilometrov, kar je bližje od razdalje lune, ki je 384,400 kilometrov od našega planeta.

Asteroid 2023 TK15 kljub temu, da se mu je zelo približal, velja za nenevarnega zaradi relativno majhne velikosti. NASA ocenjuje, da meri med 130 in 150 čevljev široko, kar je približno velikost potniškega letala. To srečanje je prvič, da je bil ta asteroid razvrščen kot objekt blizu Zemlje (NEO), Nasin Laboratorij za reaktivni pogon (JPL) pa je potrdil, da prihodnjih približevanj ne bo, in ga označil za "verjetno zadnje bližnje srečanje".

Zanimivo je, da ta dogodek sledi več drugim nedavnim preletom asteroidov. 13. oktobra so se Zemlji najbolj približali tudi asteroid 2023 TC1, asteroid 2023 TB4, asteroid 2021 NT14, asteroid 2023 TU5 in asteroid 2023 TD4. Ti asteroidi so bili večji in so se planetu približevali s hitrostjo 1.7 milijona kilometrov na uro.

Ker je morebiten vpliv asteroidov še naprej zaskrbljujoč, so nadaljnje raziskave in prizadevanja za spremljanje bistvenega pomena za zagotavljanje varnosti našega planeta.