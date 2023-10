Prihodnost astronomije: umetna inteligenca in Bright Transient Survey Bot

By

Umetna inteligenca (AI) je bila tema razprav, razprave pa so segale od njenega potenciala, da reši svet, do potenciala, da povzroči njegov konec. V znanstvenofantastični seriji Gospa Davis močna umetna inteligenca z imenom Gospa Davis postane sestavni del človeške družbe. Vendar pa vsi ne zaupajo slepo tej tehnologiji, saj Simone, skeptična nuna, sklene dogovor z gospo Davis, ki vključuje iskanje in uničenje svetega grala.

V resničnem svetu je umetna inteligenca delovala na različnih področjih, vključno z astronomijo. Pred kratkim je mednarodna ekipa astronomov, ki jo vodijo raziskovalci na univerzi Northwestern, predstavila novo astronomsko orodje AI, imenovano Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Namen tega orodja je avtomatizirati naporen proces identifikacije kandidatov za supernove.

BTSbot je v sodelovanju z robotskimi teleskopi uspešno identificiral, potrdil in razvrstil prej neodkrito supernovo brez človeškega sodelovanja. Ta odkritje je prvič, da je serija robotov in algoritmov AI sodelovala pri takšnem odkritju. Z odstranitvijo ljudi iz procesa imajo astronomi več časa za analizo opazovanj in razvoj novih hipotez.

Postopek odkrivanja supernov običajno vključuje ročno pregledovanje več slik istega dela neba, posnetih ob različnih časih. Ta dolgotrajen proces je potreben za identifikacijo novonastalih svetlobnih virov, ki bi lahko bili supernove. Ko je kandidat identificiran, morajo astronomi zbrati spektralne podatke, da določijo njegovo naravo. Avtomatizirana orodja, kot je BTSbot, poenostavijo ta proces in astronomom omogočijo, da se osredotočijo na bolj razburljivo delo interpretacije podatkov.

Za usposabljanje BTSbota je ekipa uporabila 1.4 milijona arhivskih slik, vključno s tistimi potrjenih supernov in drugih začasnih virov svetlobe. S primerjavo več slik neba sistem AI prepozna kandidate za supernove in se uskladi z robotskim teleskopom, da pridobi spektralne podatke. Podatki se nato pošljejo v analizo in celotne ugotovitve se delijo na spletu.

Medtem ko znanstveniki še naprej raziskujejo meje in aplikacije umetne inteligence, orodja, kot je BTSbot, povečujejo učinkovitost astronomskih raziskav. Z avtomatizacijo določenih nalog umetna inteligenca astronomom sprosti dragoceni čas, da se poglobijo v svoja opazovanja in razkrijejo skrivnosti vesolja. Dokler je umetna inteligenca osredotočena na raziskovanje vesolja, je njen potencial, da koristi človeštvu, ogromen.

