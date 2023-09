Arianespace bo izstrelil majhen geostacionarni satelit za Intelsat na Ariane 6

Arianespace je podpisal pogodbo z Intelsatom za izstrelitev satelita IS-45 v prvi polovici leta 2026. Satelit bo izstreljen na Ariane 6, natančneje v različici Ariane 64. Satelit IS-45, ki tehta eno tono, bo nosil tovor 12 transponderjev Ku-pasu. Temelji na platformi HummingSat, ki jo je razvil Swissto12 ob podpori Evropske vesoljske agencije.

Ta pogodba zaznamuje skoraj 40 let, odkar je Arianespace izvedel svojo prvo izstrelitev za Intelsat, pri čemer je oktobra 507 postavil satelit Intelsat 1983 v geostacionarno orbito. Vendar se je trg geostacionarnih satelitov od takrat močno spremenil. Nekoč jedro komercialnega izstrelitvenega trga se je povpraševanje po teh satelitih v zadnjih letih zmanjšalo zaradi porasta širokopasovnih konstelacij v nizki Zemljini orbiti.

Stéphane Israël, izvršni direktor Arianespace, poudarja ta premik v povpraševanju in navaja, da je zdaj naročenih manj geostacionarnih satelitov in da niso več tako težki, kot so bili včasih. Kljub temu upadu podjetja za izstrelitev še vedno menijo, da je trg komercialne geostacionarne orbite (GEO) pomemben. Tory Bruno, izvršni direktor United Launch Alliance, verjame, da bo ta trg ostal stabilen pri približno 10 lansiranjih na leto. Tom Ochinero, podpredsednik komercialne prodaje pri SpaceX, prav tako poudarja pomen trga GEO in zavrača pripoved o izstrelitvah GEO.

Vodstvo pa priznava, da so trenutno glavno gonilo povpraševanja po lansiranju širokopasovne konstelacije. Zasnova teh ozvezdij zahteva stalen tempo izstrelitev, tudi potem, ko je sistem dokončan, ko se zamenjajo stari sateliti. Izrael ugotavlja, da čeprav je GEO še vedno prisoten, so konstelacije zdaj močnejši motor rasti.

