Študija vulkana Argyle odkriva namig za iskanje novih nahajališč diamantov

Raziskovalci z Univerze Curtin so pri preučevanju z diamanti bogatih kamnin iz vulkana Argyle v Zahodni Avstraliji prišli do pomembnega odkritja. Identificirali so manjkajočo tretjo sestavino, ki je potrebna za nastanek dragocenih roza diamantov. Ta ugotovitev bi lahko močno vplivala na globalno iskanje novih nahajališč diamantov.

Študija, objavljena v Nature Communications, razkriva, da poleg ogljika globoko v Zemlji in sil zaradi trčenja tektonskih plošč prisotnost rožnatih diamantov na zemeljski površini zahteva celine, ki so bile med razpadom celin "raztegnjene" na stotine milijonov pred leti. To raztezanje je ustvarilo vrzeli v zemeljski skorji, skozi katere se je lahko dvignila magma, ki nosi diamante.

Vodja raziskave dr. Hugo Olierook pojasnjuje, da je Argyle ocenjen na 1.3 milijarde let, kar pomeni, da je 100 milijonov let starejši, kot so domnevali doslej. Njegov nastanek je povezan z razpadom starodavne superceline. Regija, kjer se nahaja nahajališče diamantov Argyle, je nastala zaradi trka med regijo Kimberley in severno Avstralijo, kar je povzročilo brazgotino v deželi, ki se ne bo nikoli povsem zacelila.

Dr. Olierook poudarja, da je kombinacija globokega ogljika, celinskega trka in raztezanja kopnega ključnega pomena za iskanje rožnatih diamantov. Verjame, da je z identifikacijo teh treh sestavin mogoče odkriti nova nahajališča diamantov, podobna slovitemu rudniku Argyle, ki je bil nekoč največji svetovni vir naravnih diamantov.

Vendar dr. Olierook priznava, da bo iskanje novih nahajališč rožnatih diamantov predstavljalo izzive. Večino nahajališč diamantov so našli sredi starodavnih celin, ker je izpostavljene vulkane lažje locirati. Vulkan Argyle, ki leži na stičišču dveh starodavnih celin, je proizvedel več kot 90 odstotkov vseh rožnatih diamantov na svetu.

Soavtor in glavni geolog Murray Rayner iz podjetja Rio Tinto poudarja pomen starosti in lokacije vulkana Argyle pri razumevanju nastanka teh redkih in cenjenih draguljev. Študijo so izvedli raziskovalci, povezani s Centrom John de Laeter Univerze Curtin, skupino Timescales of Mineral Systems Group in Earth Dynamics Research Group.

Skratka, odkritje tretjega namiga, potrebnega za identifikacijo novih nahajališč diamantov, odpira nove možnosti za raziskovanje diamantov. Raziskovalci zdaj bolje razumejo pogoje, ki so potrebni za nastanek rožnatih diamantov, in bodo še naprej iskali potencialne diamantne vulkane v Avstraliji in drugih regijah.

Vir: Univerza Curtin, Nature Communications.