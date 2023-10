Nova študija kaže, da lahko ultragosti asteroidi vsebujejo supertežke elemente

By

Nedavna študija je pokazala, da so nekateri ultragosti asteroidi v našem sončnem sistemu morda sestavljeni iz super težkih elementov, ki jih na Zemlji še nikoli niso opazili. Ti asteroidi imajo veliko večjo gostoto od običajne snovi, ki jo najdemo na našem planetu, zaradi česar je njihova sestava edinstvena in zanimiva za znanstvenike.

En primer je asteroid 33 Polyhymnia, ki se nahaja v glavnem asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom. Gostota Polihimnije je tako ekstremna, da je ni mogoče primerjati z ničemer na Zemlji. Zaradi tega so raziskovalci verjeli, da bi ta in drugi podobni asteroidi lahko sestavljali neodkrite vrste snovi, ki jih ni mogoče razložiti s konvencionalno fiziko.

Študija, ki so jo izvedli Johann Rafelski in njegovi kolegi z Univerze v Arizoni, se je osredotočila na kompaktne ultradense objekte (CUDO). Masna gostota teh astronomskih teles je večja od gostote osmija, ki je najgostejši naravno prisoten element na Zemlji. Raziskovalci predlagajo, da so lahko asteroidi, kot je Polyhymnia, sestavljeni iz elementov z atomskim številom, višjim od 118, ki jih še nikoli niso opazili.

Študija, ki je bila sprejeta za objavo v European Physical Journal Plus, nakazuje, da bi lahko obstajal "otok jedrske stabilnosti" okoli atomskega števila 164, kjer bi lahko obstajali supertežki elementi. Čeprav so elementi nad atomsko številko 118 trenutno teoretično in nestabilni, se pričakuje, da se bo gostota teh elementov še naprej povečevala po periodnem sistemu.

Če se potrdi, da nekateri asteroidi v asteroidnem pasu vsebujejo nedosegljive elemente, bi lahko postali prihodnje tarče rudarskih misij. Možnost pridobivanja super težkih elementov, tudi tistih, ki so trenutno nestabilni ali neopaženi, iz našega sončnega sistema je vznemirljiva možnost.

Na koncu ta študija poudarja potencialni obstoj super težkih elementov v ultragostih asteroidih, ki bi lahko zagotovili pomemben vpogled v sestavo našega sončnega sistema in odprli nove poti za prihodnje raziskovanje in pridobivanje virov.

