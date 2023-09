Najstarejša kadarkoli odkrita lesena konstrukcija kaže na napredne prednike

Arheologi so pri slapovih Kalambo v Zambiji naredili prelomno odkritje, pri čemer so odkrili najstarejšo leseno konstrukcijo, ki so jo kdaj našli in je stara najmanj 476,000 let. Ta ugotovitev nakazuje, da so bili naši predniki naprednejši, kot se je prej verjelo. Lesena konstrukcija, za katero se domneva, da je ploščad, prehod ali dvignjeno bivališče, je bila izjemno dobro ohranjena in prikazuje dokaze o uporabi kamnitih orodij za spajanje dveh velikih hlodov. Na najdišču so odkrili tudi zbirko lesenega orodja, med drugim klin in palico za kopanje.

To odkritje izpodbija idejo, da so bili naši predniki nomadski, saj se zdi, da je struktura stalno bivališče v bližini slapov. Prisotnost trajnega vira vode nakazuje, da so naši sorodniki imeli sposobnost načrtovanja in gradnje trajnih struktur. Vodilni avtor študije, arheolog Larry Barham, poudarja, da najdba dokazuje transformativne sposobnosti in abstraktno razmišljanje naših prednikov. Predlaga, da so uporabili svojo inteligenco, domišljijo in spretnosti, da bi ustvarili nekaj, kar še nikoli ni obstajalo.

Verjame se, da je visoka gladina vode pri slapu Kalambo skozi stoletja ohranila leseno strukturo. Luminescenčno datiranje, nova metoda, ki so jo uporabili raziskovalci, je razkrila starost strukture in potrdila, da je nastala pred razvojem Homo sapiensa. Prejšnje lesene konstrukcije so bile stare okoli 9,000 let, zaradi česar je to odkritje zelo pomembno za razumevanje sposobnosti naših zgodnjih prednikov.

Ta ugotovitev poudarja kognitivne sposobnosti naših prednikov, vključno z načrtovanjem, vizualizacijo in sposobnostjo ustvarjanja kompleksnih struktur. Izpodbija prejšnje predpostavke o zmožnostih in življenjskem slogu zgodnjih ljudi. Čeprav so za popolno razumevanje namena in funkcije strukture potrebne nadaljnje raziskave, je jasno, da so naši predniki imeli sposobnost naprednega razmišljanja in reševanja problemov.

