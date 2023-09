Ljudje so zgradili lesene konstrukcije pred pol milijona let, ugotavlja študija

Raziskovalci z Univerze v Liverpoolu in Univerze Aberystwyth so odkrili dokaze, da so ljudje pred pol milijona let gradili strukture iz lesa. Ekipa je izkopala dobro ohranjen les na arheološkem najdišču Kalambo Falls v Zambiji, ki je star vsaj 476,000 let, pred razvojem Homo sapiensa. Zareze kamnitih orodij na lesu dokazujejo, da so zgodnji ljudje oblikovali in združili dva velika hloda, da bi ustvarili strukturo, morda ploščad ali del bivališča.

Ta ugotovitev izpodbija prevladujoče mnenje, da so bili ljudje v kameni dobi nomadski. Regija je zagotavljala večni vir vode in obilico hrane, kar je tem ljudem omogočilo naselitev in gradnjo struktur. Odkritje lesenih konstrukcij dokazuje, da so ti prvi ljudje imeli inteligenco, domišljijo in spretnosti za ustvarjanje nečesa, kar še nikoli ni obstajalo.

Raziskovalna skupina je za določitev starosti najdb uporabila nove tehnike luminiscenčnega datiranja. Z analizo zadnjega časa, ko so bili minerali v okoliškem pesku izpostavljeni sončni svetlobi, so raziskovalci lahko postavili les na pol milijona let. Ta nova metoda datiranja ima pomembne posledice za razumevanje človeške evolucije in omogoča datiranje dlje v preteklost.

Najdišče Kalambo Falls, ki se nahaja na reki Kalambo, leži na meji med Zambijo in regijo Rukwa v Tanzaniji. Znana je po svojem arheološkem pomenu in je bila nominirana za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine. Nedavne ugotovitve poudarjajo pomen mesta in raziskovalci se zavzemajo za njegovo priznanje kot svetovne dediščine Združenih narodov.

Ta raziskava je del širšega projekta »Globoke korenine človeštva«, ki ga financira Raziskovalni svet za umetnost in humanistiko Združenega kraljestva. Njegov namen je raziskati, kako se je človeška tehnologija razvila v kameni dobi. Projekt vključuje sodelovanje z Zambijsko komisijo za ohranjanje nacionalne dediščine, muzejem Livingstone, muzejem Moto Moto in Narodnim muzejem v Lusaki. Raziskovalci predvidevajo, da bodo nadaljnja vznemirljiva odkritja nastala iz z vodo prepojenega peska mesta Kalambo Falls.