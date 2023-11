Astronavt Apolla 13 Thomas K. Mattingly je umrl pri 87 letih in zapustil dediščino reševanja problemov

Thomas K. "TK" Mattingly, ugledni Nasin astronavt, ki je imel ključno vlogo v nesrečni misiji Apollo 13, je umrl v starosti 87 let. Mattinglyjeva izjemna prizadevanja za reševanje težav z zemeljskega nadzora so pomagala varno vrniti posadko na Zemljo, čeprav so ga pred izstrelitvijo odstranili iz misije zaradi izpostavljenosti rdečkam.

Čeprav ni mogel sodelovati pri dejanskem letu, se je Mattinglyjevo strokovno znanje izkazalo za neprecenljivo, ko je vesoljsko plovilo na poti na Luno ohromila eksplozija. Z uporabo svojega znanja in iznajdljivosti je Mattingly zasnoval postopke nadzora misije za varčevanje z energijo in tako zagotovil uspešen ponovni vstop v Zemljino atmosfero. Posledično so astronavti James Lovell, Jack Swigert in Fred Haise lahko preživeli mučno potovanje.

Mattinglyjevi izjemni prispevki so segali onkraj misije Apollo 13. Svojo kariero je začel kot pilot ameriške mornarice, leta 1966 je bil izbran v razred astronavtov. Kasneje je služil kot pilot poveljniškega modula na misiji Apollo 16 in poveljeval dvema misijama Space Shuttle, kar je pustilo trajen vpliv na raziskovanje vesolja .

Njegova izjemna zgodba je bila ovekovečena v hvaljenem filmu "Apollo 1995" iz leta 13, v katerem je Mattinglyja upodobil igralec Gary Sinise. S svojo predanostjo, strokovnim znanjem in sposobnostmi reševanja problemov je Mattingly odigral pomembno vlogo pri napredku našega razumevanja vesolja in utiranju poti prihodnjim raziskovanjem vesolja.

Pogosta vprašanja:

V: Kakšna je bila vloga Thomasa K. Mattinglyja v misiji Apollo 13?

O: Mattingly je bil prvotno dodeljen kot pilot komandnega modula za let Apolla 13, vendar je bil prizemljen zaradi izpostavljenosti rdečkam. Vendar pa je odigral ključno vlogo pri zemeljskem nadzoru z oblikovanjem postopkov za varčevanje z energijo, s čimer je posadki zagotovil uspešen ponovni vstop.

V: V katerih drugih misijah je sodeloval Thomas K. Mattingly?

O: Mattingly je služil kot pilot poveljniškega modula na misiji Apollo 16 in poveljeval dvema misijama Space Shuttle.

V: Kako je bil Mattingly počaščen v popularni kulturi?

O: Mattinglyjevi neverjetni prispevki so bili prikazani v filmu "Apollo 1995" iz leta 13, kjer je njegov lik igral igralec Gary Sinise.