Heroj Apolla 13 TK Mattingly je umrl pri 87

Legendarni Nasin astronavt Thomas K. "TK" Mattingly, ki je imel ključno vlogo pri misiji Apollo 13, je umrl v starosti 87 let. Mattinglyjeva prizadevanja za reševanje težav z zemeljskega nadzora so pomagala zagotoviti varno vrnitev misije posadka.

Mattingly, ki je svojo kariero začel kot pilot ameriške mornarice, je bil prvotno dodeljen kot pilot komandnega modula za let Apolla 13. Vendar so ga zaradi možne izpostavljenosti rdečkam odstranili iz misije le 72 ur pred izstrelitvijo. Ni nihče vedel, da bodo Mattinglyjeve sposobnosti ob nepredvideni katastrofi ključnega pomena.

Na poti do Lune je eksplozija močno poškodovala vesoljsko plovilo. Mattingly, ki na srečo ni zbolel za to boleznijo, je hitro odšel k nadzoru misije in marljivo razvijal postopke, ki so varčevali z energijo. Ti postopki so nazadnje omogočili poškodovanemu vozilu, da je uspešno ponovno vstopilo v Zemljino atmosfero, kar je zagotovilo preživetje astronavtom Jamesu Lovellu, Jacku Swigertu in Fredu Haiseu.

Mattinglyjevo junaštvo med misijo Apollo 13 je bilo kasneje prikazano v hvaljenem filmu iz leta 1995, "Apollo 13", kjer ga je upodobil igralec Gary Sinise. Medtem ko je film zajel intenzivnost in izzive, s katerimi se sooča posadka, so bila Mattinglyjeva prizadevanja v resničnem življenju ključna za njihovo varno vrnitev.

V svoji karieri je Mattingly še naprej prispeval k raziskovanju vesolja. Deloval je kot pilot komandnega modula na misiji Apollo 16 in kasneje prevzel vlogo poveljnika vesoljskega plovila v dveh misijah Space Shuttle.

Prispevki Thomasa K. "TK" Mattinglyja k Nasi in raziskovanju vesolja so pustili trajen pečat. Njegove sposobnosti reševanja problemov so pokazale pravi duh iznajdljivosti in odločnosti, ki opredeljuje astronavte. Mattinglyjeva zapuščina bo še naprej navdihovala prihodnje generacije raziskovalcev vesolja.

FAQ

Kdo je bil Thomas K. "TK" Mattingly?

Thomas K. »TK« Mattingly je bil priznani Nasin astronavt, ki je imel pomembno vlogo pri misiji Apollo 13 in je v svoji karieri pomembno prispeval k raziskovanju vesolja.

Kakšna je bila vloga Mattinglyja v misiji Apollo 13?

Mattingly je bil prvotno dodeljen kot pilot poveljniškega modula za misijo Apollo 13, vendar je bil prizemljen zaradi možne izpostavljenosti rdečkam. Vendar so bila njegova prizadevanja za reševanje problemov iz zemeljske kontrole ključna pri zagotavljanju varne vrnitve posadke misije.

Kako je Mattingly prispeval k varni vrnitvi posadke Apolla 13?

Potem ko je vesoljsko plovilo resno poškodovalo eksplozijo, je Mattingly razvil postopke za varčevanje z energijo zemeljskega nadzora. Ti postopki so bili ključnega pomena pri tem, da so poškodovanemu vozilu omogočili uspešen ponovni vstop v Zemljino atmosfero, kar je zagotovilo preživetje astronavtov.

V katerih drugih misijah je sodeloval Mattingly?

Poleg misije Apollo 13 je Mattingly služil kot pilot komandnega modula na misiji Apollo 16 in kasneje prevzel vlogo poveljnika vesoljskega plovila v dveh misijah Space Shuttle.

Kakšen vpliv je imel Mattingly na raziskovanje vesolja?

Mattinglyjevi prispevki k Nasi in raziskovanju vesolja so pokazali duh iznajdljivosti in odločnosti, ki opredeljuje astronavte. Njegove sposobnosti reševanja problemov in predanost še naprej navdihujejo prihodnje generacije raziskovalcev vesolja.