Nasin astronavt Thomas K. Mattingly je umrl in za seboj pustil dediščino reševanja problemov

Thomas K. "TK" Mattingly, cenjeni NASA-in astronavt, je žal umrl v starosti 87 let. Mattingly, znan po svojem hitrem razmišljanju in sposobnostih reševanja problemov, je igral ključno vlogo v nesrečni misiji Apollo 13, kljub temu, da da se lahko pridruži posadki. NASA je Mattinglyjevo smrt potrdila v izjavi, objavljeni 31. oktobra.

Čeprav je bil Mattingly prvotno dodeljen kot pilot komandnega modula za Apollo 13, so ga le 72 ur pred misijo prizemljili zaradi možne izpostavljenosti rdečkam. Ni vedel, da je njegov največji izziv in prispevek k misiji še pred njim.

Ko je na krovu vesoljskega plovila prišlo do eksplozije, ki je ogrozila življenja astronavtov Jamesa Lovella, Jacka Swigerta in Freda Haisea, so Mattinglyjeve sposobnosti reševanja problemov prišle v ospredje. Čeprav ni zbolel, je Mattingly hitro prestavil prestavo in se pridružil nadzoru misije, kjer je odigral ključno vlogo pri razvoju postopkov za varčevanje z energijo. Ta inovativni pristop je poškodovanemu vesoljskemu plovilu omogočil, da je varno ponovno vstopilo v Zemljino atmosfero, kar je na koncu zagotovilo preživetje posadke.

Mattinglyjeva izjemna prizadevanja med misijo Apollo 13 so požela svetovno prepoznavnost in celo navdihnila hollywoodski film. V filmu "Apollo 1995" iz leta 13 je Mattinglyjev lik upodobil nadarjeni Gary Sinise.

V svoji karieri je Mattingly pomembno prispeval k raziskovanju vesolja. Pred sodelovanjem pri Apollu 13 je služil kot pilot v ameriški mornarici, preden je bil leta 1966 izbran v sloviti astronavtski razred. Mattingly je postal pilot komandnega modula za misijo Apollo 16 in kasneje prevzel vlogo poveljnika vesoljskega plovila v dveh misijah Space Shuttle.

Nelson, Nasin administrator, je priznal Mattinglyjevo zapuščino in izjavil: "Prispevki TK niso le premaknili meja raziskovanja vesolja, ampak so tudi utrli pot neprecenljivemu napredku v našem razumevanju vesolja."

Mattinglyjeva smrt pomeni konec obdobja v raziskovanju vesolja, vendar bo njegova zapuščina reševalca problemov in predanega astronavta še naprej navdihovala prihodnje generacije.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Kdo je bil Thomas K. Mattingly?

Thomas K. "TK" Mattingly je bil Nasin astronavt, ki je pomembno prispeval k raziskovanju vesolja. Imel je ključno vlogo pri misiji Apollo 13, čeprav se ni mogel pridružiti posadki zaradi možne izpostavljenosti rdečkam.

Kakšna je bila vloga Mattinglyja v misiji Apollo 13?

Mattingly je služil kot pilot komandnega modula za Apollo 13, vendar je bil pred izstrelitvijo prizemljen. Ko se je vesoljsko plovilo soočilo z eksplozijo, je Mattingly uporabil svoje sposobnosti reševanja problemov iz nadzora misije, da je razvil postopke za varčevanje z energijo, ki so zagotovili varen ponovni vstop poškodovanega vozila in preživetje astronavtov.

Kako je Mattingly prispeval k raziskovanju vesolja?

Poleg sodelovanja pri misiji Apollo 13 je Mattingly služil tudi kot pilot poveljniškega modula za misijo Apollo 16. Kasneje je postal poveljnik vesoljskega plovila v dveh misijah Space Shuttle. Mattinglyjevi prispevki so utrli pot napredku v našem razumevanju prostora.

