Novoodkriti asteroid bo blizu Zemlje

V zadnjih letih je bilo splošno sprejeto, da je bil trk asteroida najverjetnejši vzrok za izumrtje dinozavrov. Alvarezova hipoteza, prevladujoča teorija, ki pojasnjuje to izumrtje, nakazuje, da je asteroid trčil v Zemljo pred približno 65 milijoni let, kar je povzročilo izkoreninjenje številnih vrst dinozavrov. Podporni dokazi za to teorijo vključujejo odkritje udarnega kraterja, znanega kot krater Chicxulub, ki se nahaja pod mehiškim polotokom Jukatan. Po hipotezi bi trk asteroida sprožil ogromne plimne valove in ustvaril 140 km širok krater. Ostanki bi bili izvrženi v vesolje in prekrili Zemljo v scenariju, podobnem jedrski zimi, kar bi na koncu povzročilo propad dinozavrov.

V nedavnem razvoju je Nasin urad za usklajevanje obrambe (PDCO), odgovoren za spremljanje objektov blizu Zemlje (NEO), osvetlil asteroid, za katerega se pričakuje, da bo danes blizu Zemlje. Ta kamen, ki ga je Nasin Center za študije objektov blizu Zemlje (CNEOS) označil za asteroid 2023 UH, naj bi se našemu planetu 2.5. oktobra približal na 20 milijona kilometrov. Trenutno drvi proti Zemlji s hitrostjo približno 39,932 kilometrov. na uro, kar je malo manj kot hitrost medcelinske balistične rakete (ICBM).

Asteroid 2023 UH, ki pripada skupini asteroidov blizu Zemlje Apollo, je del razreda vesoljskih kamnin, ki sekajo z Zemljino orbito in imajo velike pol osi, večje od Zemljinih. Ti asteroidi so bili poimenovani po ogromnem asteroidu Apollo iz leta 1862, ki ga je prvi odkril nemški astronom Karl Reinmuth v tridesetih letih prejšnjega stoletja.

NASA je prav tako posredovala podatke o velikosti asteroida 2023 UH, pri čemer je izjavila, da ga zaradi njegove razmeroma majhne velikosti ne more uvrstiti med "potencialno nevarne asteroide". Ta asteroid, ki meri med 52 in 118 čevljev v širino, je po velikosti primerljiv z letalom.

Poleg tega naj bi danes mimo Zemlje preletela še dva asteroida, asteroid 2023 TK15 in asteroid 2020 UR, ki se bosta pridružila asteroidu 2023 UH v njegovem tesnem približevanju.

