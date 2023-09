Zaskrbljujoče zmanjšanje morskega ledu na Antarktiki vzbuja zaskrbljenost zaradi globalnega segrevanja

Satelitski podatki so razkrili, da je gladina morskega ledu, ki obkroža Antarktiko, med zimsko sezono dosegla najnižjo raven brez primere, kar kaže na zaskrbljujoč trend za regijo, ki je prej veljala za odporno na učinke globalnega segrevanja. Ta razvoj je vznemiril znanstvenike, ki trdijo, da je kombinacija dejavnikov, kot so rekordno topli oceani, spremembe oceanskih tokov in vetrov ter pojav El Niño, verjetno prispevala k upadu.

Ogromen ledeni pokrov Antarktike igra ključno vlogo pri uravnavanju temperature Zemlje, saj odbija sončno energijo in hladi okoliško vodo. Če pa bo Antarktika še naprej izgubljala svoj led, bi lahko iz zemeljskega hladilnega sistema postala vir toplote. Trenutna pokritost z morskim ledom na površini Antarktičnega oceana meri manj kot 17 milijonov kvadratnih kilometrov, kar je 1.5 milijona kvadratnih kilometrov pod tipičnim septembrskim povprečjem in bistveno nižje od prejšnjih rekordno nizkih vrednosti za zimsko pokritost z ledom. Območje manjkajočega ledu je približno petkrat večje od Britanskega otočja in bi lahko imelo daljnosežne posledice za podnebje našega planeta.

Znanstveniki so zaskrbljeni zaradi vpliva tega zmanjšanja morskega ledu na Antarktiko in globalno podnebje. Dr. Walter Meier, ki spremlja morski led v Nacionalnem podatkovnem centru za sneg in led, nima optimističnih obetov za znatno okrevanje morskega ledu. Čeprav razumevanje natančnih razlogov za letošnje zmanjšano količino morskega ledu ostaja uganka, velja, da so nizke ravni morskega ledu ključni kazalnik v letu, ki ga zaznamujejo številni rekordi visokih svetovnih in oceanskih temperatur. Strokovnjaki trdijo, da je ranljivost Antarktike vse bolj očitna.

Poleg preučevanja vpliva na Antarktiko in globalno podnebje znanstveniki izvajajo tudi raziskave in opazovanja, da bi bolje razumeli razloge za izginjanje zimskega ledu. Nenavadno topli oceani, spremembe v oceanskih tokovih in vetrovi, ki vplivajo na antarktične temperature, naj bi bili pomembni dejavniki. Razvijajoči se vremenski vzorec El Niño v Tihem oceanu bi prav tako lahko igral vlogo pri zmanjševanju morskega ledu, čeprav je trenutno razmeroma šibek.

Zmanjšanje morskega ledu na Antarktiki predstavlja veliko tveganje ne le za regijo, ampak tudi za obalne skupnosti po vsem svetu. Dvig morske gladine, ki je posledica izgube ledu na kopnem, lahko privede do škodljivih neviht, ki ogrožajo milijone ljudi. Spremembe, ki se dogajajo na ledenih ploščah Antarktike, so v skladu s predvidenimi najslabšimi možnimi scenariji, kar poudarja nujno potrebo po obravnavanju globalnega segrevanja in njegovega vpliva na občutljive ekosisteme našega planeta.

