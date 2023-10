Led na Antarktiki se skrči na rekordno nizko raven, kar pospešuje globalno dvigovanje morske gladine

Morski led na Antarktiki, ki je bil nekoč dovolj velik, da je podvojil velikost zamrznjene celine, je letos dosegel rekordno nizko raven. Toplejše oceanske vode, ki so jih povzročile podnebne spremembe, so prispevale k znatnemu krčenju zimskega morskega ledu, pri čemer je letos prišlo do najmanjšega obsega ledu od začetka satelitskih meritev leta 1980.

V nedavni analizi Nacionalnega centra za podatke o snegu in ledu je bilo ugotovljeno, da je 10. septembra morski led dosegel največji obseg v tem letu, vendar je bil za skoraj 350,000 kvadratnih milj manjši od prejšnjega rekordno nizkega leta 1986. Ta upad v morskem ledu ima daljnosežne posledice, zlasti v zvezi z globalnim dvigom morske gladine.

Čeprav manjkajoči morski led ne doda neposredno vode v ocean, igra ključno vlogo pri zaščiti ledenikov in ledenih polic pred nevihtami in toplo oceansko vodo. Odsotnost morskega ledu pospešuje taljenje teh kopenskih ledenih formacij, kar vodi do povečanega dviga morske gladine. Poleg tega izpostavljena oceanska voda absorbira več toplote kot led, zaradi česar si bo morski led v naslednjih letih težko opomogel in se ponovno oblikoval.

Znanstveniki opozarjajo, da je sistem morskega ledu na Antarktiki vstopil v nov režim, za katerega je značilen močnejši vpliv toplih oceanskih voda, ki omejujejo rast ledu. Znatna izguba morskega ledu je zaskrbljujoč pokazatelj vpliva podnebnih sprememb na Antarktiko.

Nadaljnje raziskave poudarjajo tudi hitro taljenje antarktičnih ledenikov in ledenih polic. Zlasti ledeni pas zahodne Antarktike se najmočneje odziva na segrevanje sveta. Vsebuje veliko količino vode, ki bi lahko, če bi se stopila, znatno dvignila globalno gladino morja.

Pospešeno upadanje morskega ledu na Antarktiki zahteva nujno ukrepanje za ublažitev podnebnih sprememb in omejitev nadaljnjega globalnega dvigovanja morske gladine. Ko se človeštvo sooča s posledicami teh sprememb, postajajo prilagoditveni ukrepi bistveni za reševanje izzivov, ki jih prinaša taljenje ledu na Antarktiki.

FAQ

1. Kako krčenje morskega ledu na Antarktiki prispeva k globalnemu dvigu morske gladine?

Manjkajoči morski led omogoča pospešeno taljenje ledenikov in ledenih polic na kopnem. Ko se te kopenske ledene formacije topijo, prispevajo dodatno vodo v oceane, kar povzroči globalno dvigovanje morske gladine.

2. Zakaj si morski led težko opomore po slabem letu krčenja?

Izpostavljena oceanska voda, ki ne zmrzne, absorbira več toplote kot led. Ta povečana absorpcija toplote otežuje ponovno oblikovanje novega ledu v naslednjih letih, kar ovira obnovitev morskega ledu po znatnem upadu.

3. Kakšen je vpliv toplih oceanskih voda na ledeni sistem Antarktike?

Toplejše oceanske vode omejujejo rast ledu, kar lahko vodi do novega režima v sistemu morskega ledu na Antarktiki. Vpliv toplih oceanskih voda zmanjšuje obseg morskega ledu in prispeva k njegovemu krčenju skozi čas.