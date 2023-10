Raziskovanje skritega sveta pod ledeno ploščo Antarktike

Znanstveniki so se podali na izjemno nalogo, da bi razkrili starodavne skrivnosti, ki se skrivajo pod ogromnim ledenim pokrovom Antarktike. S satelitskim opazovanjem in radarjem, ki prodira skozi led, so pridobili dragocen vpogled v skriti svet, ki je obstajal pred milijoni let.

V prostranem območju Wilkesove dežele vzhodne Antarktike je prišlo do izjemnega odkritja. Odkriti so bili obsežni grebeni in doline, ki so jih izklesale starodavne reke in ponujajo vpogled v predledeniško pokrajino. Ta izjemen teren, ki pokriva območje, primerljivo z Belgijo ali zvezno državo Maryland, je star vsaj 14 milijonov let, pred zamrznitvijo Antarktike pred 34 milijoni let.

Dr. Stewart Jamieson, profesor glaciologije na univerzi Durham in sovodja študije, opisuje to ugotovitev kot "posnetek preteklosti." Značilnosti pokrajine kažejo na veliko toplejše podnebje v starih časih, ki bi lahko spominjalo na regije, kot je današnja Patagonija.

Medtem ko fosilni zapisi, najdeni v bližini mesta študije, zagotavljajo dokaze o starodavnem cvetnem prahu palm, so specifične informacije o raznolikih divjih živalih, ki so nekoč naseljevale to okolje, še vedno omejene.

Pod ogromnim 2.2 km do 3 km debelim ledom leži skrivnostna kopenska masa, ki je še vedno manj razumljena kot površje Marsa. Raziskovalci predlagajo, da bi lahko vrtanje skozi led za pridobivanje vzorcev jedra sedimenta odprlo vrata odkrivanju ostankov starodavne flore in favne, kar bi zagotovilo nadaljnji vpogled v razvoj Antarktike.

Ta prelomna študija je uporabila najsodobnejša satelitska opazovanja in radarske podatke, ki prodirajo v led, zbrane med preleti, ter razkrila značilno zakopano pokrajino, ki se razlikuje od prejšnjih ugotovitev pod ledenim površjem Antarktike. Skozi milijone let je ta pokrajina doživela preobrazbo, ki so jo oblikovali različni geološki procesi, vključno s pretokom rek, tektonskimi aktivnostmi in poledenilitvijo.

Zgodovina Antarktike je prepletena z razpadom superceline Gondvana, ki je obsegala današnje celine, kot so Afrika, Avstralija, Južna Amerika in indijska podcelina. Zaradi tektonike plošč se je Antarktika postopoma ločila od teh kopenskih mas, postala izolirana in privedla do njenih edinstvenih geoloških značilnosti.

V toplejši fazi v preteklosti Antarktike so reke tekle čez na novo izpostavljeno pokrajino in sčasoma dosegle celinsko obalo, ki je nastala, ko so se druge kopenske mase oddaljevale. Ko so se temperature ohladile, so na gričih blizu rek nastali majhni ledeniki, ki so zaradi ledeniške erozije prispevali k poglabljanju dolin.

Dr. Jamieson pojasnjuje, da se je ta starodavni teren ohranil, ko se je ledeniški led razširil in ustvaril hladno okolje med ledom in pokrajino. Osupljivih 34 milijonov let je pokrajina ostala zamrznjena v času in razkrivala utrinke nekega davno minulega obdobja.

Pogosta vprašanja:

V: Kako so znanstveniki odkrili starodavno pokrajino pod ledom Antarktike?

O: Znanstveniki so uporabili satelitska opazovanja in radar, ki prodira v led, da bi odkrili skrito pokrajino.

V: Koliko je stara nepokrita predledeniška pokrajina?

O: Pokrajina je stara vsaj 14 milijonov let.

V: Kateri dokazi kažejo na toplejše podnebje v starih časih?

O: Cvetni prah starodavne palme, najden v bližini mesta študije, kaže na podnebje, podobno današnji Patagoniji.

V: Ali obstajajo posebne informacije o starodavnih divjih živalih v regiji?

O: Fosilni zapisi ne zadoščajo za določitev natančne vrste, ki je nekoč naseljevala to območje.

V: Kako debel je led, ki pokriva pokrajino?

O: Ocenjuje se, da je led debel med 2.2 km in 3 km.

V: Kaj lahko vzorci jedra sedimenta razkrijejo o starodavni flori in favni?

O: Vrtanje skozi led za pridobivanje vzorcev sedimentov lahko zagotovi dokaz o starodavnem rastlinskem in živalskem svetu.

V: Kako se je pokrajina oblikovala skozi čas?

O: Pokrajina se je razvila skozi procese, na katere so vplivale reke, tektonika in poledenitev.

V: Kakšna je bila povezava Antarktike s superkontinentom Gondvana?

O: Antarktika je bila nekoč del superkontinenta Gondwana, ki je vključeval tudi kopenske mase, ki so danes Afrika, Avstralija, Južna Amerika, indijska podcelina in Arabski polotok.

V: Kako dolgo je pokrajina ostala ohranjena?

O: Pokrajina se je verjetno ohranila osupljivih 34 milijonov let.