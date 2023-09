Antarktični morski led dosega rekordno nizko raven, kar vzbuja zaskrbljenost glede vpliva podnebnih sprememb

By

Obseg morskega ledu, ki obkroža Antarktiko, je pozimi dosegel rekordno nizko raven, poroča ameriški nacionalni center za podatke o snegu in ledu (NSIDC). Ta razvoj je med znanstveniki vzbudil zaskrbljenost glede pospešenih učinkov podnebnih sprememb v južnem polarnem območju. Zmanjšanje pokritosti z morskim ledom ima lahko hude posledice za živali, kot so pingvini, ki se za razmnoževanje in vzgojo mladičev zanašajo na led. Poleg tega zmanjšanje sončne svetlobe, ki jo odbija beli led nazaj v vesolje, prispeva k globalnemu segrevanju.

10. septembra je obseg morskega ledu na Antarktiki dosegel svoj vrh pri 16.96 milijona kvadratnih kilometrih, kar je najnižji zimski maksimum od začetka satelitskih evidenc leta 1979. To predstavlja zmanjšanje za približno 1 milijon kvadratnih kilometrov v primerjavi s prejšnjim zimskim rekordom iz leta 1986. Višji NSIDC znanstvenik Walt Meier je to leto opisal kot »izjemno rekordno leto«.

Medtem ko je Arktika že doživela znatne vplive podnebnih sprememb, saj se je morski led v zadnjem desetletju hitro poslabšal, so bili učinki na antarktični morski led manj gotovi. Vendar pa je nedavni premik k rekordno nizkim razmeram v regiji povzročil zaskrbljenost znanstvenikov, da se podnebne spremembe morda končno kažejo na Antarktiki.

Študija, objavljena v reviji Communications Earth and Environment v začetku tega meseca, je pokazala, da segrevanje oceanov, ki ga v veliki meri spodbujajo emisije toplogrednih plinov, ki jih povzroči človek, prispeva k upadanju gladine morskega ledu od leta 2016. Ta ugotovitev se ujema s potrebo po zmanjšanju toplogrednih plinov. emisije plinov za zaščito občutljivih ekosistemov in zamrznjenih območij sveta.

Za popolno razumevanje posledic teh rekordno nizkih gladin morskega ledu na Antarktiki so potrebne nadaljnje analize in raziskave, vendar je bistvenega pomena, da se sprejmejo ukrepi za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje negativnih vplivov na planet.

Viri:

- Reuters