Študije kažejo, da ledene police na Antarktiki izgubljajo prostornino z alarmantno hitrostjo

Nova študija z uporabo satelitskih podatkov je pokazala, da se je 40 % plavajočih ledenih polic na Antarktiki v zadnjih 25 letih znatno zmanjšalo. Ledene police na Antarktiki igrajo ključno vlogo pri stabilizaciji ledenikov na celini in upočasnitvi njihovega toka v ocean. Vendar pa izguba ledu ni omejena na plavajoče police, temveč vključuje tudi naraščajoč ledeniški tok s same celine. Ugotovitve so vzbudile zaskrbljenost med raziskovalci, ki situacijo opisujejo kot "dvojni udarec".

Študija, objavljena v recenzirani reviji Science Advances, je uporabila 100,000 satelitskih radarskih slik za analizo 162 ledenih polic okoli Antarktike od leta 1997 do 2021. Pokazala je, da je 71 od teh ledenih polic občutno zmanjšalo prostornino in sprostilo približno 67 trilijonov metričnih ton staljene sladke vode v ocean.

Ta dotok sladke vode bi lahko vplival na vzorce globalnega kroženja z zmanjšanjem gostote površinske vode v bližini polov, omejevanjem padajoče vode in preprečevanjem nastajanja globoke vode. Izguba ledu ni enakomerno porazdeljena po celini, zahodna stran Antarktike pa doživlja največje izgube zaradi tople vode, ki razjeda ledene police od spodaj.

Posebej velike izgube sta utrpela ledena polica Getz v jugozahodnem kotu celine in ledena polica Pine Island, ki meji na ledenik Thwaites »Doomsday«. Po drugi strani pa je ledena polica Amery v hladnih vodah vzhodne strani v obdobju študije pridobila led.

Ugotovitve študije zagotavljajo dodatne dokaze o nenehnih podnebnih spremembah, saj segrevanje podnebja še naprej prispeva k krčenju ledenih polic. Te pospešene izgube poudarjajo nujno potrebo po globalnem ukrepanju za ublažitev podnebnih sprememb in zaščito občutljivega ekosistema Antarktike.

Viri: Science Advances, Evropska vesoljska agencija