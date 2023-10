Nepozaben pogled: kolobarjasti sončni mrk nad Severno Ameriko

By

Nedavni obročasti sončni mrk 14. oktobra 2023 je opazovalcem neba na Zemlji poskrbel za dih jemajoč spektakel. Nasin observatorij za Zemljo je ujel osupljiv satelitski pogled na dogodek, ki poudarja senco nad Severno Ameriko, ko je Luna delno prekrila Sonce.

Kolobarjasti mrk nastane, ko gre Luna pred Soncem, vendar zaradi oddaljenosti od Zemlje preprečuje, da bi popolnoma zakrila Sonce. Med tem dogodkom je Luna na ali blizu svoje najbolj oddaljene oddaljenosti od Zemlje, znane kot apogej. Posledica tega je, da je Luna na nebu videti manjša, robovi Sonca pa ostanejo vidni, kar ustvarja osupljiv rdeče-oranžen obroč, imenovan »ognjeni obroč«.

Kolobarjasti mrk se je začel v Oregonu ob približno 9 zjutraj in se nadaljeval čez Nevado, Utah, Arizono, Kolorado, Novo Mehiko, Teksas in Mehiški zaliv. Vendar pa NASA poudarja, da bo popoln sončni mrk viden od Teksasa do Maina 13. aprila 8, kar bo opazovalcem neba še bolj pomemben nebesni pojav.

Osupljivo sliko sončnega mrka je posnela NASA-ina kamera EPIC (Earth Polichromatic Imaging Camera) na krovu Deep Space Climate Observatory. Podnebni observatorij Deep Space je rezultat sodelovanja Nase, Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA) in ameriških zračnih sil.

Priča sončnemu mrku je izjemen dogodek, ki nas spominja na izjemne nebesne dogodke, ki se dogajajo okoli nas. Ta satelitski pogled na obročasti sončni mrk nad Severno Ameriko ponuja vpogled v lepoto in veličino našega vesolja.

Viri:

– Avtorstvo slike: NASA Earth Observatory