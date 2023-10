Anizotropna mreža razkriva nove možnosti v kiralni nanofotoniki

Kiralnost, lastnost asimetrije, ki razlikuje predmet od njegove zrcalne slike, je temeljni koncept na različnih znanstvenih področjih. Na področju nanofotonike ostaja doseganje močnih kiralnih interakcij svetlobe in snovi pomemben izziv. Vendar je nedavna raziskava, ki jo je vodil dr. Li Guangyuan na Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT), Kitajske akademije znanosti, pokazala inovativen pristop za induciranje močne kiralnosti v metapovršinah z uporabo anizotropnih mrežnih struktur.

V svoji študiji, objavljeni v Laser & Photonics Reviews, je raziskovalna skupina razkrila močne kiroptične odzive, ki izhajajo iz konfiguracij anizotropne mreže. Z zlomom periodične simetrije v smereh x in y ob ohranjanju zrcalne simetrije nanostruktur so lahko ustvarili močno planarno kiralnost brez ogrožanja faktorja kakovosti (faktor Q).

Pri normalni incidenci je silicijeva metapovršina kazala planarni kiralni način s krožnim dikroizmom (CD) 0.37 in faktorjem Q 1220. Ta faktor Q je bil nekajkrat višji kot pri metapovršinah kontinuuma ravninskih vezanih stanj (BIC). Poleg tega so raziskovalci opazili, da se znak vrednosti CD lahko obrne s prilagoditvijo obdobja mreže v smeri x glede na tisto v smeri y. Ta prilagodljivost pri prilagajanju kiralnega odziva odpira nove poti za oblikovanje kiroptičnih naprav z želenimi lastnostmi.

Preboj je v uporabi resonanc površinske rešetke (SLR), ki izhajajo iz koherentne povezave med lokaliziranimi resonancami in Rayleighovo anomalijo. Zrcalnorefleksni fotoaparati nudijo odlično spektralno nastavljivost in zmožnost zatiranja absorpcijskih in radiacijskih izgub. Z izkoriščanjem teh lastnosti je raziskovalcem uspelo doseči najvišji simulirani CD 0.86 in faktor Q kar 1700.

Ugotovitve imajo pomembne posledice za različne aplikacije, vključno s kiralnim zaznavanjem in modulacijo valovne fronte. Visoko-Q in močne kiroptične metapovršine, ki jih je razvila ekipa dr. Lija, imajo potencial za revolucijo na področju kiralne nanofotonike, s čimer utirajo pot napredku v biokemičnem kiralnem zaznavanju, kiralni emisiji ali laserskem sevanju in kiralnih nelinearnih odzivih.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je kiralnost?

O: Kiralnost se nanaša na lastnost predmeta, ki ne more sovpadati s svojo zrcalno sliko s premikom ali rotacijo.

V: Kaj so metapovršine?

O: Metapovršine so umetne strukture pod valovno dolžino, ki omogočajo fino kontrolo interakcij svetlobe in snovi.

V: Kaj je faktor kakovosti (faktor Q)?

O: Faktor kakovosti je merilo učinkovitosti shranjevanja in disipacije energije v resonančnem sistemu.

V: Kaj so resonance površinske mreže (SLR)?

O: Resonance površinske mreže so koherentne povezave med lokaliziranimi resonancami in Rayleighovo anomalijo, ki zagotavljajo spektralno nastavljivost in minimizirajo izgube v elektromagnetnih sistemih.

V: Kakšne so možne aplikacije visoko-Q in močnih kiroptičnih metapovršin?

O: Te metapovršine imajo obetajoče aplikacije pri kiralnem zaznavanju in modulacijah valovne fronte.