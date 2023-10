Razkrita skrita zgodovina podledeniške pokrajine Antarktike

Nedavna prelomna študija, ki jo je vodila Univerza Durham, je razkrila starodavno rečno oblikovano pokrajino, skrito pod obsežno ledeno ploščo vzhodne Antarktike. Z uporabo satelitskih podatkov in tehnik radijskega odmeva so se raziskovalci poglobili v preteklost Antarktike ter osvetlili zgodovino ledene plošče in njen odziv na podnebne spremembe.

Ta na novo odkrita pokrajina, ki pokriva obsežno območje 32,000 kvadratnih kilometrov, ponuja vpogled v čas, ko so reke oblikovale regijo pred več kot 14 milijoni let. Nenavadno je, da je približno 34 milijonov let pred začetnim nastankom vzhodnega antarktičnega ledu. Pokrajina je sestavljena iz dolin in grebenov, ki so po velikosti primerljivi s tistimi v severnem Walesu v Združenem kraljestvu, kar kaže na dolga obdobja temperaturne stabilnosti na preučevanem območju, saj je ostal večinoma nedotaknjen zaradi prodirajočega ledu.

Profesor Stewart Jamieson, glavni avtor študije, poudarja ključno vlogo te skrite pokrajine pri uravnavanju toka ledu in odzivanju na podnebne spremembe. Skrivnostno deželo pod vzhodnoantarktično ledeno ploščo primerja s površjem Marsa glede na naše omejeno znanje.

To pomembno odkritje ima posledice za podnebno znanost, saj razkriva, da je kljub umiku ledene plošče v toplejših obdobjih to posebno območje ostalo izjemno stabilno. To znanje je ključnega pomena za napovedovanje, kako bi se lahko ledena plošča odzvala na sedanje in prihodnje segrevanje podnebja.

Profesor Neil Ross z univerze Newcastle, soavtor študije, opisuje najdbo kot "skrito na očeh" več let. Ponuja dragocene vpoglede v zgodnjo in dolgoročno zgodovino ledene plošče vzhodne Antarktike ter njen potencialni odziv na prihodnje podnebne spremembe.

Ta preboj temelji na prejšnjem delu iste raziskovalne skupine in sodelavcev, ki so odkrili skrite gorske verige, kanjonske sisteme in jezera pod antarktičnim ledom. Poudarja ključno vlogo satelitskih posnetkov in radijskega odmeva pri razkrivanju teh pokrajin pod ledom.

Bistveno je, da to odkritje namiguje na možnost nadaljnjih neodkritih pokrajin, skritih pod ledeno ploščo vzhodne Antarktike. Profesor Jamieson potrjuje, da je v teku raziskovanje tega skritega terena, da bi zapolnili vrzeli v raziskavah in poglobili naše razumevanje tega, kako sta se ledena plošča in njena temeljna pokrajina skozi čas razvijala.

Organizacije, kot so Svet za raziskovanje naravnega okolja Združenega kraljestva za raziskave in inovacije (NERC), Nacionalna znanstvena fundacija ZDA (NSF) in NASA so imele ključno vlogo pri podpori te študije, saj so zagotovile potrebna sredstva za zbiranje podatkov in raziskave.

Ugotovitve iz globin Antarktike še naprej odkrivajo podnebno zgodovino Zemlje in ponujajo dragocen vpogled v njene pretekle in prihodnje izzive. Starodavne reke, ki so nekoč tekle pod ledom, nas vodijo pri razumevanju in nagovarjanju spreminjajočega se sveta.

FAQ

Kaj je študija Univerze Durham razkrila o Antarktiki?

Študija, ki jo je vodila univerza Durham, je odkrila starodavno rečno oblikovano pokrajino, skrito pod ledeno ploščo vzhodne Antarktike. Pokrajina, ki se razteza na območju 32,000 kvadratnih kilometrov, nakazuje, da so reke oblikovale regijo pred več kot 14 milijoni let, približno 34 milijonov let pred začetnim nastankom ledene plošče.

Kaj to odkritje pomeni za podnebno znanost?

Odkritje starodavne podledeniške pokrajine na Antarktiki ponuja vpogled v preteklo stabilnost regije kljub umiku ledene plošče v toplejših obdobjih. To znanje je ključnega pomena za napovedovanje, kako se lahko ledena plošča odzove na trenutno in prihodnje segrevanje podnebja.

Kakšen je pomen te skrite pokrajine pod vzhodnoantarktično ledeno ploščo?

Skrita pokrajina ima ključno vlogo pri uravnavanju toka ledu in razumevanju odziva ledene plošče na podnebne spremembe. Ponuja dragocene informacije o zgodnji in dolgoročni zgodovini ledene plošče vzhodne Antarktike in njenem možnem odzivu na prihodnje podnebne spremembe.

Kako je potekala raziskava?

Študija je uporabila satelitske podatke in tehnike radijskega odmeva za analizo skrite pokrajine pod ledeno ploščo vzhodne Antarktike. To je raziskovalcem omogočilo, da so odkrili starodavno pokrajino, ki jo je oblikovala reka, in pridobili vpogled v subglacialne pokrajine Antarktike.