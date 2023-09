Odkritje starodavnih prekurzorjev možganskih celic pri preprostih živalih

Raziskovalci iz Španije in Nemčije so pri preprostih živalih, imenovanih placozoans, prišli do zanimivega odkritja, ki nakazuje, da so gradniki naših možganskih celic morda nastali pred milijardami let. Plakozoji, drobna bitja, ki spominjajo na zrno peska, so primitivni organizmi, sestavljeni iz različnih vrst celic in nimajo organov. Pred približno 800 milijoni let so živeli v toplih plitvinah morja, kjer so se hranili z mikrobi in algami.

Raziskovalci, ki jih vodi celični biolog Sebastián Najle iz Centra za genomsko regulacijo, so v plakozojih našli specializirane celice, ki kažejo izjemne podobnosti z nevroni, ki jih najdemo v bolj kompleksnih organizmih. Te celice, znane kot peptidergične celice, sproščajo peptidne signale za usklajevanje vedenja plakozojev, tako kot nevroni pri drugih živalih. Čeprav plakozojske celice niso popolnoma razviti nevroni, služijo kot pomembna evolucijska odskočna deska.

Z genetsko analizo in mikroskopskim pregledom je ekipa identificirala 14 različnih vrst peptidnih celic v plakozojih. Celice imajo nekatere iste gene kot naši lastni nevroni, vendar nimajo določenih specializiranih komponent, potrebnih za sprejemanje in ustvarjanje električnih signalov. Namesto tega uporabljajo receptorske proteine, imenovane GPCR, za sprejemanje kemičnih sporočil, ki so pogosta v različnih tipih živalskih celic.

Zanimivo je, da so te celice, ki sproščajo peptide, zelo ohranjene pri plakozojih, vendar jih ni pri drugih zgodnjih živalih, kot so spužve in glavniki. To nakazuje, da je razvoj celic, ki izločajo peptide, predhoden razvoju drugih nevronom podobnih celic. Raziskovalci odpirajo tudi zanimiva vprašanja o evolucijskem izvoru nevronov. Ali so se nevroni enkrat razvili in nato razšli ali so se razvili večkrat vzporedno?

Razumevanje, kako se celice razvijajo in spreminjajo skozi čas, je ključnega pomena za razkritje zgodbe o razvoju življenja. Plakozoji, skupaj z drugimi netradicionalnimi modelnimi živalmi, kot so ctenofores in spužve, hranijo zanimive skrivnosti, ki jih znanstveniki šele začenjajo odkrivati.

Vir: Cell