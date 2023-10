Mikrobi, ki preživijo na mineralih, bi lahko imeli namige o Zemljini zgodovini

Znanstveniki so prišli do zanimivega odkritja o starodavnih mikroorganizmih, imenovanih metanogeni, ki bi lahko osvetlili zgodovino Zemlje. Metanogeni so edinstveni organizmi, ki za energijo ne uporabljajo sončne svetlobe in so občutljivi na kisik. Energijo pridobivajo z razgradnjo kamnin in mineralov v svojem okolju, pri čemer proizvajajo metan.

Zmanjšanje metana in povečanje kisika v zemeljski atmosferi pred približno 2.4 milijarde let je znanstvenike leta begalo. Soavtor študije Eric Boyd pojasnjuje, da je to sovpadlo z zmanjšanjem populacije metanogena. Ena od teorij nakazuje, da so se metanogeni soočili s povečano konkurenco drugih organizmov za vire, zaradi česar je njihovo število upadlo. Druga teorija predlaga, da so spremembe v vulkanskih vzorcih povzročile zmanjšanje razpoložljivega niklja, ki je bistvenega pomena za preživetje metanogenov.

Vendar pa je nedavna raziskava pokazala, da metanogeni, odvisni od niklja, lahko preživijo z veliko nižjimi količinami niklja, kot so verjeli prej. Ti mikroorganizmi imajo sposobnost shranjevanja in kopičenja niklja v sebi, kar jim omogoča preživetje tudi v okoljih, kjer je niklja malo.

Da bi razumeli ta proces, je Boydova ekipa gojila metanogene v različnih količinah niklja in opazovala njihov odziv. Z merjenjem količine proizvedenega metana so ocenili stopnjo rasti in preživetja metanogenov. S spektroskopskimi tehnikami jim je uspelo določiti količino niklja, shranjenega v celicah.

Posledice te študije presegajo znanstveno področje. Boyd verjame, da bi lahko globlje razumevanje tega procesa biorudarjenja pripeljalo do razvoja rudarskih tehnologij z manjšim vplivom na okolje. Poudarja tri ključne vidike raziskave: odkritje, da lahko celice pridobivajo nikelj iz mineralov, sposobnost metanogenov, da uspevajo z nizkimi koncentracijami niklja, in njihovo sposobnost, da ga kopičijo za prihodnjo uporabo.

Ta raziskava ne zagotavlja le vpogleda v to, kako je življenje nastalo na Zemlji, ampak ponuja tudi namige o ustvarjanju bivalnega okolja za druge oblike življenja. Z razkritjem skrivnosti preživetja metanogena so znanstveniki korak bližje razumevanju starodavne zgodovine našega planeta.

Vir: Ta članek temelji na informacijah iz naslednjega [vira](URL).