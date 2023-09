Znanstveniki v Afriki odkrili skoraj pol milijona let stare lesene konstrukcije

Nedavna študija, objavljena v reviji Nature, razkriva odkritje skoraj pol milijona let starih lesenih konstrukcij v Afriki. Ta ugotovitev bistveno odmika zgodovinski zapis strukturne obdelave lesa, saj so bili prej najstarejši primeri 9,000 let stare ploščadi na robu britanskega jezera.

Hlode je v bližini slapov Kalambo v Zambiji izkopala mednarodna ekipa znanstvenikov. Ugotovljeno je bilo, da so ti hlodi zarezani in zoženi, kar kaže na namerno človeško izdelavo. To je pomembna ugotovitev, saj so starodavni izdelki iz lesa izjemno redki zaradi organskega materiala, ki se sčasoma razgradi.

Raziskovalci verjamejo, da so zgodnji ljudje v Afriki uporabljali les za bolj ambiciozne stvaritve, kot so ploščadi ali pešpoti, poleg orodij, kot so sulice in kopalne palice. Toda natančen namen teh lesenih konstrukcij ostaja neznan.

Starost lesenih artefaktov je bila določena z novimi tehnikami datiranja, ki merijo ujeto energijo v kremenovih zrnih. Raziskovalci so ugotovili, da predmeti segajo v tri različne dobe: pred 487,000 leti, pred 390,000 leti in pred 324,000 leti. Te ugotovitve kažejo, da so ljudje ob reki živeli več tisoč generacij ali pa so se vanjo občasno vračali.

Odkritje teh starodavnih lesenih konstrukcij daje dragocen vpogled v spretnosti in sposobnosti naših zgodnjih prednikov. Namerna izdelava, prikazana pri oblikovanju hlodov s sekirami in strgalnimi orodji, poudarja prefinjenost njihovih sposobnosti obdelave lesa.

Z ohranjanjem teh artefaktov s fotografijami visoke ločljivosti so znanstveniki lahko preučevali in razlagali metode izdelave, ki so jih uporabljali naši zgodnji predniki. To odkritje ne le širi naše znanje o človeški zgodovini, ampak tudi poudarja pomen dokumentiranja in ohranjanja starodavnih artefaktov za prihodnje raziskave.

