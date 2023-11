Iztrebki starodavnih hijen ponujajo vpogled v genetsko zgodovino ledenodobnih volnatih nosorogov

Nedavna študija, objavljena v reviji Biology Letters, je odkrila dragocene genetske informacije o ledenodobnih volnatih nosorogih z analizo DNK, pridobljene iz fosiliziranih hijenskih iztrebkov, najdenih v nemških jamah. Raziskovalna skupina, ki jo sestavljajo paleontologi, evolucionisti in geoznanstveniki iz različnih nemških ustanov, se je posebej osredotočila na evropskega volnatega nosoroga, ki je v primerjavi s svojim evrazijskim kolegom ostal relativno neznan.

Ekipa je odkrila vzorce koprolita ali fosilizirane iztrebke, ki so jih pustile starodavne hijene v dveh jamah v dolini Lone v Nemčiji. Ti vzorci so bili najdeni v plasteh zemlje iz obdobja srednjega paleolitika. Kljub degradiranemu stanju DNK so raziskovalci uspešno izolirali DNK hijen in volnatih nosorogov iz vzorcev koprolita. Ta prelomna analiza jim je omogočila, da so prvič rekonstruirali mitohondrijski genom volnatega nosoroga.

S proučevanjem sklopa mitohondrijskega genoma je raziskovalna skupina ugotovila, da sta se evropski volnati nosorog in sibirski volnati nosorog ločila od skupnega prednika pred približno 45,000 leti. Ta ugotovitev osvetljuje genetsko zgodovino in filogeografsko diferenciacijo teh dveh vrst volnatih nosorogov.

Študija poudarja pomen preučevanja fosiliziranega gnoja kot metode za odkrivanje prednikov starodavnih bitij. Ta spregledana znanost lahko zagotovi dragocene vpoglede v evolucijsko zgodovino vrst, ki sicer morda ostanejo neznane.

Na splošno ta raziskava širi naše razumevanje ledenodobnih volnatih nosorogov in njihovih genetskih odnosov. Ponuja nov pogled na evropskega volnatega nosoroga in poudarja pomen uporabe nekonvencionalnih virov, kot so iztrebki starodavnih hijen, za odkrivanje skrivnosti preteklosti.

Pogosta vprašanja

V: Kaj je koprolit?

O: Koprolit je fosiliziran kos iztrebkov.

V: Zakaj so bili za študijo uporabljeni iztrebki starodavnih hijen?

O: Starodavne hijene so znale napadati in jesti različne velike živali, vključno z volnatimi nosorogi. Njihovi iztrebki so bili potencialni vir ohranjene DNK nosorogov.

V: Kakšen je pomen preučevanja mitohondrijskega genoma?

O: Mitohondrijski genom se deduje po materini strani in lahko zagotovi vpogled v evolucijska razmerja in filogeografijo vrst.

V: Pred koliko časa je izginil evropski volnati nosorog?

O: Natančen čas izumrtja evropskega volnatega nosoroga še ni znan. Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi ugotovili, kdaj je izginil iz naravne krajine.