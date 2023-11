Nova študija raziskuje genetske povezave med starodavnimi ljudmi in duševnim zdravjem

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci v Španiji, kaže, da so sodobni ljudje morda od svojih daljnih prednikov podedovali genetsko nagnjenost k težavam z duševnim zdravjem. Študija poudarja potencialno vlogo genetskih prilagoditev arhaičnih človeških vrst, zlasti Denisovancev, pri prispevanju k ranljivosti sodobnih ljudi na stanja, kot je depresija.

Raziskava, objavljena v reviji PLOS Genetics, temelji na prejšnjih študijah, ki so se osredotočale na specifično genetsko različico, imenovano SLC30A9. Ta različica, za katero je bilo ugotovljeno, da se je razvila s pozitivno selekcijo v vzhodnoazijskih populacijah, igra ključno vlogo pri uravnavanju transporta cinka preko celičnih membran v človeškem telesu. Cink je nujen za zdravo rast in delovanje našega nevrološkega in imunskega sistema ter za ohranjanje razdražljivosti živčnega sistema. Znano je tudi, da je povezan z duševnim zdravjem.

Študija razkriva, da so genetske prilagoditve, povezane z genom SLC30A9 pri sodobnih ljudeh, spremenile njegovo regulacijo. Prejšnje raziskave so nakazale potencialno povezavo med to genetsko različico in povečanim tveganjem za depresijo in druge težave z duševnim zdravjem. Čeprav trdne trditve v zvezi s temi povezavami še vedno preiskujejo, ta študija osvetljuje možne genetske izvore ranljivosti v duševnem zdravju.

Da bi nadalje raziskali to genetsko nagnjenost k duševnim boleznim, raziskovalci predlagajo razširitev študije na živalske modele. Rubén Vicente, molekularni biolog z univerze Pompeu Fabra, poudarja potrebo po dodatnih raziskavah, da bi pridobili nadaljnji vpogled v medsebojno delovanje med geni in duševnim zdravjem.

Zanimivo je, da se genetska varianta SLC30A9 ne ujema z neandertalci, vendar se zdi, da ima podobnosti z genom Denisovan. Genomska analiza razkriva, da je ta različica verjetno nastala zaradi križanja z arhaičnimi ljudmi v preteklosti, verjetno z Denisovanci.

Da bi podprli svoje ugotovitve, je raziskovalna skupina izvedla laboratorijske poskuse, ki ponazarjajo, kako ta genetska variacija vpliva na celične strukture, vključno z mitohondriji, regulacijo cinka in metabolizmom. Poleg tega domnevajo, da je različica Denisovan morda zagotovila zaščito pred hladnim podnebjem, ponudila selektivno prednost za ljudi in prispevala k razširjenosti genske različice SLC30A9 v trenutni populaciji.

Ta raziskava se poglobi v evolucijsko zgodovino naših genov in njihov vpliv na naše zdravje danes. Čeprav je potrebnih več raziskav za potrditev teh povezav, ta študija zagotavlja pomemben del uganke pri razumevanju genetskih povezav med našimi davnimi predniki in izzivi duševnega zdravja, s katerimi se soočajo sodobni ljudje.

Pogosta vprašanja:

1. Kaj je SLC30A9?

SLC30A9 je specifična genetska različica, ki ima ključno vlogo pri uravnavanju transporta cinka skozi celične membrane v človeškem telesu. Cink je nujen za rast in delovanje nevrološkega in imunskega sistema ter je povezan z duševnim zdravjem.

2. Kako so Denisovci prispevali k ranljivosti sodobnih ljudi za težave z duševnim zdravjem?

Genomska analiza kaže, da so se denisovci, arhaična človeška vrsta, v preteklosti križali s sodobnimi ljudmi. To križanje je morda uvedlo genetske prilagoditve, vključno z različico SLC30A9, ki je spremenila njeno regulacijo in potencialno povečala ranljivost sodobnih ljudi za težave z duševnim zdravjem.

3. Kaj ta študija pomeni za preprečevanje in zdravljenje težav z duševnim zdravjem?

Čeprav je potrebnih več raziskav, ta študija odpira nove poti za razumevanje kompleksnega medsebojnega vplivanja med genetiko in duševnim zdravjem. Spoznanja, pridobljena s to raziskavo, lahko na koncu prispevajo k razvoju izboljšanih metod za preprečevanje in zdravljenje težav z duševnim zdravjem v prihodnosti.