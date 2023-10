Kolobarjasti sončni mrk, posnet z Mednarodne vesoljske postaje

Nasin astronavt Jasmin Moghbeli na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) je nedavno dokumentiral obročasti sončni mrk. Obročasti mrk se zgodi, ko Luna ne zakrije popolnoma Sonca in pusti viden obroč, znan kot obroč. To daje znanstvenikom redko priložnost za preučevanje Sončeve korone.

Med mrkom je Moghbeli posnel fotografijo Lune, ki je šla pred Soncem, meče svojo senco ali senco in delno zatemni del Zemljine površine. Slika je bila posneta, ko se je ISS dvignila 260 milj nad ameriško-kanadsko mejo in kazala proti jugu proti Teksasu.

Moghbeli je prispel na ISS 27. avgusta kot del misije Crew-7, skupaj z drugimi astronavti Evropske vesoljske agencije (ESA), Japonske agencije za raziskovanje vesolja (JAXA) in Roscosmosa. Mrk je posnela z edinstvenim nizom izzivov, značilnih za fotografiranje nebesnih pojavov z ISS.

ISS kroži okoli Zemlje z veliko hitrostjo, zato so potrebni natančni izračuni in čas za natančno zajemanje dogodkov, kot so sončni mrki. Te tehnične podrobnosti poudarjajo pomen znanstvene dokumentacije iz vesolja, ki raziskovalcem omogoča preučevanje in razumevanje kompleksnosti nebesnih dogodkov.

Na splošno Moghbelijeva fotografija ponuja izjemen pogled na obročasti sončni mrk, ki prikazuje lepoto in znanstveni pomen opazovanja nebesnih pojavov z izhodiščne točke Mednarodne vesoljske postaje.

– Mednarodna vesoljska postaja (ISS): vesoljsko plovilo v orbiti okoli Zemlje, ki služi kot raziskovalni laboratorij in vesoljsko pristanišče za mednarodno sodelovanje pri raziskovanju vesolja.

– NASA: neodvisna agencija zvezne vlade Združenih držav, odgovorna za civilni vesoljski program in vesoljske raziskave.

– Kolobarjasti sončni mrk: sončni mrk, pri katerem luna ne prekrije popolnoma sonca in pusti svetlobni obroč, imenovan obroč.

– Nasin astronavt Jasmin Moghbeli: astronavt, ki je posnel obročasti sončni mrk z ISS.

– ESA (Evropska vesoljska agencija): medvladna organizacija, osredotočena na raziskovanje in preučevanje vesolja.

– JAXA (Japonska agencija za raziskovanje vesolja): Japonska agencija, odgovorna za letalske dejavnosti, vključno z izstrelitvami satelitov in naprednimi misijami.

– Roscosmos: ruska vladna agencija, odgovorna za vesoljske dejavnosti, vključno z razvojem in delovanjem vesoljskih plovil in vesoljskih postaj.

