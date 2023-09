Nova metoda predela plastiko v dragocene površinsko aktivne snovi, ki se uporabljajo v milih in detergentih

Raziskovalci iz Virginia Tech so razvili revolucionarno metodo za predelavo plastike v dragocene kemikalije, imenovane površinsko aktivne snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji mila, detergentov in drugega. Ta metoda bi lahko zagotovila donosno in okolju prijazno alternativo tradicionalnemu recikliranju plastike.

Ključ do tega odkritja je v molekularni podobnosti med polietilensko plastiko in maščobnimi kislinami, ki so kemični predhodnik mila. Oba materiala sta sestavljena iz dolgih ogljikovih verig, vendar imajo maščobne kisline dodatno skupino atomov na koncu verige. Na podlagi te podobnosti so raziskovalci domnevali, da bi moralo biti mogoče pretvoriti polietilen v maščobne kisline in na koncu proizvesti milo.

Za učinkovito razgradnjo dolgih polietilenskih verig v krajše verige je raziskovalna skupina razvila edinstven postopek termolize s temperaturnim gradientom. Ta proces je vključeval segrevanje plastike v posebej zgrajenem reaktorju pri visoki temperaturi in nato hitro ohlajanje. Po termolizi so raziskovalci pridobili "kratkoverižni polietilen", znan tudi kot voski.

Naslednji korak je bil dodajanje še nekaj ključnih korakov, vključno z umiljenjem, za pretvorbo voskov v milo. S pomočjo strokovnjakov, specializiranih za računalniško modeliranje in ekonomsko analizo, je raziskovalna skupina izpopolnila postopek upcyclinga. Končni rezultat je bilo prvo milo na svetu iz plastike.

Predvsem je to metodo recikliranja mogoče uporabiti tako za polietilen kot za drugo pogosto uporabljeno plastiko, polipropilen. To plastiko najdemo v različnih vsakodnevnih potrošniških izdelkih, kot so embalaža, posode za hrano in tkanine. Velika prednost te tehnike upcycling je, da lahko hkrati obdeluje tako polietilen kot polipropilen, s čimer se odpravi potreba po ločenem sortiranju teh plastičnih mas.

Poleg tega ima metoda preproste zahteve: plastika in toplota. Čeprav so za pretvorbo voskov v maščobne kisline in milo potrebne dodatne sestavine, je začetna preobrazba plastike enostavna. Zaradi tega je ta metoda nadgradnje enostavno prilagodljiva in potencialno razširljiva za industrijske aplikacije.

Raziskava je bila objavljena v reviji Science in prikazuje novo pot za recikliranje plastike brez potrebe po kompleksnih postopkih ali novih katalizatorjih. Ta inovativni pristop ima potencial, da navdihne prihodnje kreativne zasnove za postopke nadgradnje.