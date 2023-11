Nova odkritja razkrivajo izgubljene celine v džunglah jugovzhodne Azije

Z izjemnim znanstvenim prebojem so raziskovalci z Univerze v Utrechtu končno našli ostanke celine, velike kot Združene države Amerike, ki naj bi izginila v zadnjih 155 milijonih let. To odkritje odpira zanimiva vprašanja o našem razumevanju Zemljine geološke zgodovine in možnosti, da obstaja več izgubljenih celin, ki čakajo na odkritje.

Pred tem strokovnjaki niso bili prepričani, ali se je ta manjkajoči kos kopnega, imenovan Argoland, potopil pod oceansko dno, se zlil z večjo kopensko maso ali pa je preprosto ostal neopažen in lebdel na nevidni lokaciji. Po obsežnem sedemletnem iskanju pa so nizozemski raziskovalci uspešno izsledili segmente Argolandije v gostih džunglah jugovzhodne Azije.

Prelomna študija, ki jo vodi dr. Eldert L. Advokaat, prikazuje, kako se celine, ko so oceani zaprti, prilegajo skupaj v konfiguracijo v obliki črke C, znano kot Pangea. Ocean Tethys, kjer je Argoland izginil v obdobju pozne jure, je služil kot oder za ta geološki dogodek. Medtem ko večina dežel sčasoma spremeni obliko zaradi premikanja celin, je bilo izginotje Argolanda edinstveno.

Za razliko od celine Zelandije, ki se je nazadnje potopila po ločitvi od Avstralije pred 80 milijoni let, je bila usoda Argolandije verjetno povezana s subdukcijo. Subdukcija nastane, ko ena tektonska plošča zdrsne pod drugo, pri čemer se rob plošče reciklira v zemeljski plašč. Ta pojav je predstavljal izziv pri lociranju Argolandije, saj tipični znaki subdukcije, kot sta odtrganje in oblikovanje gora, niso bili očitni.

Da bi zadeve še bolj zapletli, so bili fragmenti, za katere se domneva, da so iz Argolanda, prej odkriti v Mjanmaru in Indoneziji. Vendar se je izkazalo, da so ti vzorci veliko starejši od odcepa iz Avstralije, kar kaže na obstoj dodatne neznane manjkajoče kopenske mase. Posledica izginotja ene celine velikosti ZDA sproža vprašanja o tem, koliko drugih celin je delilo podobno usodo.

S svojimi raziskavami sta dr. Advokaat in dr. Douwe JJ van Hinsbergen odkrila potovanje po Argolandiji. Sprva se je razdrobil na mikroceline in oblikoval manjše oceanske kotline, za katere je značilna tanjša, a gostejša oceanska skorja. Ti drobci so se sčasoma ločili in odnesli, preden so se zakopali v bujne džungle jugovzhodne Azije.

To prelomno odkritje osvetljuje dinamično geološko preteklost Zemlje in širi naše razumevanje Pangee. Študija ne raziskuje le, kako celine razpadajo in se razvijajo, ampak ponuja tudi vpogled v rast celin. Ko razkrivamo skrivnosti izgubljenih celin, lahko to znanje odkrije množico odkritij na področjih, kot sta biotska raznovrstnost in podnebje.

Z zadnjim manjkajočim delom sestavljanke, ki so ga našli v Argolandiji, raziskovalci zdaj nestrpno raziskujejo možnost drugih izgubljenih celin. Zlasti Tihi ocean predstavlja zanimivo priložnost za nadaljnje raziskovanje, saj se morebitna manjkajoča ozemlja skrivajo v gorskih pasovih Aljaske in Britanske Kolumbije.

FAQ

Kaj je subdukcija?

Subdukcija je geološki proces, pri katerem ena tektonska plošča zdrsne pod drugo, kar vodi do recikliranja roba plošče v zemeljski plašč.

Kaj je celinski premik?

Premikanje celin se nanaša na gibanje in premikanje zemeljskih celin skozi čas zaradi gibanja tektonskih plošč.

Kaj je Pangea?

Pangea je superkontinent, ki je obstajal pred približno 335-175 milijoni let in je sestavljal vse sedanje celine, združene skupaj.

Kaj je Zealandia?

Zelandija je potopljena celina, ki se je pred milijoni let odcepila od Avstralije in se večinoma nahaja pod južnim Pacifikom.