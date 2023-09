Zgodovinski podnebni premiki so igrali vlogo pri zgodnjem križanju ljudi

Nova študija, objavljena v reviji Science, razkriva, da so nihanja v atmosferskih ravneh CO2 in posledične spremembe podnebja in vegetacije pomembni dejavniki, ki so vplivali na to, kdaj in kje so se zgodnje človeške vrste križale. Sodobni ljudje imajo majhen odstotek DNK, podedovanega od drugih vrst homininov, kot so neandertalci in denisovci.

Študija, ki jo je izvedla mednarodna skupina podnebnih strokovnjakov in paleo-biologov iz Južne Koreje in Italije, je uporabila paleo-antropološke dokaze, genetske podatke in superračunalniške simulacije preteklih podnebij, da bi razumela vzorce križanja med različnimi vrstami. Ugotovili so, da so imeli neandertalci in denisovci različne okoljske preference. Denisovci so bili bolje prilagojeni na hladna okolja, kot so borealni gozdovi in ​​območja tundre, medtem ko so neandertalci imeli raje zmerne gozdove in travnike.

Raziskovalci so uporabili računalniške simulacije za analizo geografskega prekrivanja teh različnih habitatov v toplih medledenih obdobjih. Ugotovili so, da je bilo v teh obdobjih prekrivanja več priložnosti za srečanja in interakcije med vrstami, kar je povečalo verjetnost križanja. Simulacije so bile tudi usklajene z znanimi epizodami križanja, ki so se zgodila pred približno 78,000 in 120,000 leti.

Za nadaljnje razumevanje podnebnih dejavnikov križanja so raziskovalci preučili, kako so se vegetacijski vzorci spremenili v Evraziji v zadnjih 400,000 letih. Odkrili so, da so povišane ravni atmosferskega CO2 in blage medledene razmere povzročile širjenje zmernega gozda proti zahodu v osrednjo Evrazijo, kar je ustvarilo razpršitvene koridorje za neandertalce na denisovska ozemlja.

Eden od izzivov, s katerim so se soočili raziskovalci, je bila ocena najprimernejših podnebnih razmer za denisovce, saj je na voljo malo podatkov. Vendar pa so razvili nova statistična orodja za upoštevanje znanih odnosov prednikov med človeškimi vrstami, kar jim omogoča, da ocenijo potencialne habitate Denisovan. Presenetljivo je analiza pokazala, da bi lahko bila severna Evropa primerno okolje za Denisovce poleg Rusije in Kitajske.

Ta študija ponuja dragocen vpogled v razmerje med podnebnimi spremembami, spremembami habitatov in gensko diverzifikacijo človeka. Z razumevanjem teh zgodovinskih vzorcev lahko raziskovalci nadalje raziščejo genetske sledi križanja v različnih populacijah in pridobijo boljše razumevanje naših skupnih prednikov.

