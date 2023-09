Zakaj se mitohondrijska DNK prenaša od mater

By

Nedavna študija, objavljena v Nature Genetics, je osvetlila razlog, zakaj se mitohondrijska DNK (mtDNK) večinoma prenaša z mater na njihove potomce. Mitohondriji, znani kot elektrarne celic, proizvajajo energijo, potrebno za celične funkcije. Ta organela je v celoti izdelana iz genetskega recepta, ki ga najdemo v materini DNK, medtem ko očetova mtDNK ne igra nobene vloge.

Raziskave, izvedene na človeških semenčicah, niso odkrile nepoškodovane mtDNK pred oploditvijo, kar kaže, da moške mtDNK ni v mitohondrijih. Avtorji študije so ugotovili, da so človeške semenčice brez mtDNA in da je mitohondrijski genom pri sesalcih večinoma podedovan od matere.

Ena od možnih razlag tega pojava je višja stopnja mutacije mitohondrijskega genoma v primerjavi z jedrskim genomom. Med celično delitvijo se mitohondriji naključno porazdelijo med hčerinske celice, kar lahko povzroči, da nekatere celice prejmejo neustrezne mitohondrije. To lahko povzroči povečane mutacije in razcepe v mtDNA. Semenčice imajo omejeno življenjsko dobo in morajo porabiti veliko energije, da dosežejo jajčece za oploditev. Prisotnost mtDNA v celicah semenčic bi lahko kopičila mutacije zaradi njihove hitre porabe energije.

Nasprotno pa se jajčne celice za energijo ne zanašajo na lastne mitohondrije. Energijo pridobivajo iz sosednjih celic, kar jim omogoča ohranitev zdrave mtDNK za prenos na prihodnje generacije. To pojasnjuje, zakaj je dedovanje mtDNA po materi razširjeno.

Medtem ko ta študija zagotavlja vpogled v materinsko dedovanje mtDNA, ne pojasnjuje redkih primerov, ko se zdi, da prenos mtDNA prihaja od obeh staršev. Vendar pa lahko te ugotovitve pomagajo pri razumevanju motenj plodnosti, ki se lahko prenašajo z jajčeci ali spermo. Poleg tega je nedavni napredek v mitohondrijski nadomestni terapiji omogočil rojstvo otrok z DNK treh različnih ljudi, kar je poudarilo potencial za ciljne mutacije in genetske bolezni. Kljub ključni vlogi mtDNK v življenju se je treba še veliko naučiti o njenem izvoru in funkcijah.

Viri: Nature Genetics