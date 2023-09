AlphaMissense: nov model AI za napovedovanje različic Missense

Raziskovalci so razvili prelomen model umetne inteligence, imenovan AlphaMissense, ki natančno napoveduje in karakterizira patogenost missense variant človeškega proteoma na ravni zamenjave ene aminokisline. Ta model je prilagoditev zelo natančnega modela strukturiranja beljakovin, AlphaFold (AF), z dodatnimi arhitekturnimi spremembami.

Missense različice so genetske spremembe, ki vplivajo na beljakovine s spreminjanjem zaporedja aminokislin. Čeprav je bil le majhen odstotek teh različic razvrščen kot patogen ali benigen, je natančno napovedovanje njihovih funkcij ključnega pomena za razumevanje bolezni in razvoj ciljnih terapij. Vendar imajo obstoječi napovedni modeli omejitve, ki ovirajo njihovo učinkovitost pri natančnem določanju pomembnosti teh različic.

AlphaMissense premaga te izzive z vključitvijo sposobnosti AlphaFolda za razumevanje večkratnih poravnav zaporedij (MSA) in učenje evolucijskih omejitev iz povezanih zaporedij. Model je usposobljen s šibkimi oznakami, kot so benigne različice in hipotetične patogene različice, da se ublažijo pristranskosti človeškega zdravljenja. Prekaša obstoječe modele, usposobljene na kliničnih bazah podatkov, in kaže pomembne izboljšave pri napovedovanju patogenosti znotraj specifičnih genov, povezanih z boleznijo.

Ena od omembe vrednih lastnosti AlphaMissense je njegova sposobnost zajemanja razlik v učinku posameznih variant znotraj evolucijsko omejenih domen. Model upošteva tudi strukturo beljakovin in porazdelitev aminokislin, zaradi česar so napovedi skladne z znanimi biološkimi načeli.

Da bi potrdili točnost AlphaMissense, so raziskovalci izvedli obsežno testiranje različic missense iz baze podatkov ClinVar. Model je dosegel visoko površino pod krivuljo operaterja sprejemnika (auROC) in pokazal vrhunsko zmogljivost v primerjavi z drugimi modeli.

Izdaja AlphaMissense zagotavlja neprecenljive vire za raziskovalno skupnost, vključno z napovedmi missense variant, napovedmi patogenosti na ravni genov in napovedmi za vse možne missense različice in aminokislinske substitucije. Ti viri bodo olajšali nadaljnje preiskave funkcionalnega pomena missense variant in prispevali k napredku v genetskih raziskavah.

Na splošno AlphaMissense predstavlja pomemben preboj pri napovedovanju učinkov missense variant in ima potencial za izboljšanje našega razumevanja genetskih bolezni ter izboljšanje klinične diagnostike in terapij.

