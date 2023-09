Raketa Falcon 9: sprememba iger pri raziskovanju vesolja

Raketa Falcon 9, ki jo je razvil SpaceX, je revolucionirala raziskovanje vesolja, saj je bila prva raketa orbitalnega razreda, ki je sposobna povratnega leta. S svojimi impresivnimi zmogljivostmi lahko ta dvostopenjska raketa za večkratno uporabo prevaža astronavte in tovor v Zemljino orbito in zunaj nje.

Falcon 70 je močan stroj, ki meri v dolžino 3.7 metrov in ima premer 9 metra. Na Mars lahko prenese tovor 4020 kg, zaradi česar je bistveno orodje za prihodnje medplanetarne misije. Poleg tega lahko raketa prenese tovor, ki tehta 22,800 kg v nižjo zemeljsko orbito (LEO) in 8300 kg v geostacionarno prenosno orbito (GTO).

Raketo Falcon 9 poganjajo motorji Merlin, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo raketni kerozin (RP-1) in tekoči kisik. Ti motorji so odgovorni za ustvarjanje več kot 1.7 milijona funtov potiska na morski gladini, kar omogoča raketi, da doseže neverjetne hitrosti in doseže svoje cilje misije.

Prvo stopnjo rakete Falcon 9, primerno poimenovano prva stopnja, poganja devet motorjev Merlin. Pogonski plini, RP-1 in tekoči kisik, so shranjeni v rezervoarjih iz aluminij-litijeve zlitine. Ena od lastnosti te rakete, ki spreminja igro, je njena ponovna uporabnost, ki močno zmanjša stroške raziskovanja vesolja. To ponovno uporabnost omogočajo pristajalne noge prve stopnje, ki so izdelane iz materialov iz ogljikovih vlaken in aluminijevega satja.

Druga stopnja rakete Falcon 9 je odgovorna za varno dostavo tovora, vključno z astronavti. Poganja ga en sam vakuumski motor Merlin. Ko se prva stopnja loči, prevzame druga stopnja in jo je mogoče večkrat znova zagnati, da se več koristnih tovorov postavi v različne orbite. Zaradi te prožnosti in prilagodljivosti je Falcon 9 vsestranska in učinkovita raketa.

Uspeh Falcona 9 je bil razviden iz njegovih 256 izstrelitev, ki dokazujejo njegovo zanesljivost in učinkovitost. Falcon 9 s svojo zmožnostjo doseganja Marsa, dostave tovora na LEO in GTO ter možnostjo ponovne uporabe spremeni igro na področju raziskovanja vesolja.

