Kriovulkanski komet na poti proti Zemlji: 12P/Pons-Brooks

Ogromen kriovulkanski komet, znan kot 12P/Pons-Brooks, se trenutno bliža Zemlji. Ta komet, ki je trikrat večji od Mount Everesta, je nedavno izbruhnil 5. oktobra, kar je njegova druga eksplozija v zadnjih štirih mesecih.

Zaradi svoje sestave je ta komet edinstven. Po poročanju Dailymaila je 12P/Pons-Brooks sestavljen iz ledu, prahu in plinov, ki ustvarjajo pojav, podoben karbonizaciji v plastenki z gazirano pijačo. Ocenjuje se, da ima trdno jedro kometa premer 18.6 milj (30 km) in ko ga sonce segreje, v notranjosti nastaja pritisk, dokler ne pride do eksplozije, pri čemer se skozi razpoke v lupini jedra sprostijo zamrznjeni ostanki.

Med zadnjo eksplozijo so opazovalci opazili, da ima koma, oblak plina, ki obdaja jedro, "rogove". Natančen razlog za to rogu podobno obliko še vedno ni znan, vendar strokovnjaki menijo, da je to lahko posledica nenavadne oblike kriovulkanske odprtine in nekakšne blokade, ki povzroča izgon materiala v edinstvenem vzorcu toka. Nekateri so celo primerjali videz kometa z vesoljskim plovilom Millennium Falcon iz Vojne zvezd.

Kljub grozljivi poti in obliki ni neposredne nevarnosti "globokega udarca" 12P/Pons-Brooks. Komet ne bo viden s prostim očesom, dokler ne bo šel blizu Zemlje leta 2024, v našo bližino pa se bo vrnil šele leta 2095. Če pa bo komet še naprej eksplodiral, bo morda v prihodnjih letih pritegnil več pozornosti.

12P/Pons-Brooks je eden od 20 znanih kometov z aktivnimi ledenimi vulkani, prvi pa ga je identificiral Jean-Louis Pons julija 1812.

Viri:

- Dnevna pošta

– New York Post

– Arhiv vesoljskega vremena