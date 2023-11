Vesoljska agencija Združenega kraljestva načrtuje vesoljsko misijo za celotno Združeno kraljestvo, da bi premaknila meje človeškega znanja

Vesoljska agencija Združenega kraljestva (UKSA) se podaja na ambiciozno vesoljsko misijo v Združenem kraljestvu, katere cilj je premikati meje človeškega znanja in izvajati raziskave, ki jih na Zemlji ni mogoče izvesti. V nedavni objavi je UKSA razkrila svoje partnerstvo z ameriškim podjetjem Axiom Space, ki bo omogočilo izstrelitev britanskih astronavtov v vesolje do dva tedna za izvajanje znanstvenih raziskav.

Čeprav še niso določeni posebni datumi za misijo, je izvršni direktor UKSA Paul Bate izjavil, da si obe organizaciji hitro prizadevata, da bi se to zgodilo čim prej. Podpis memoranduma o soglasju (MOU) med obema subjektoma omogoča obsežen proces raziskovanja in načrtovanja, vključno z znanstvenimi raziskavami, usposobljenostjo posadke in dejavnostmi ozaveščanja.

To misijo naredi edinstveno sodelovanje s komercialnimi partnerji, ki uvaja nove pristope k izvajanju raziskav v vesolju. G. Bate je poudaril vrednost kolektivnega učenja in razumevanja tveganj, povezanih s premikanjem meja znanja. Sodelovanje omogoča integracijo najboljših praks in virov različnih deležnikov, zaradi česar raziskovanje vesolja postane pravi timski šport.

Ta misija odpira nešteto raziskovalnih možnosti. Dr. Peggy Whitson, nekdanja Nasina astronavtka in direktorica človeških vesoljskih poletov pri Axiomu, je poudarila možnost preučevanja pospešenega staranja, rasti raka in izgube kosti v mikrogravitaciji. Ti edinstveni pogoji v vesolju zagotavljajo modelni sistem za testiranje zdravil in tehnik za odkrivanje in zmanjšanje teh učinkov. Znanje, pridobljeno s takimi raziskavami, bo koristilo ljudem na Zemlji, kar bo vodilo k boljšemu razumevanju in napredku v zdravljenju.

Univerze iz Združenega kraljestva, raziskovalne ustanove in industrija so vabljeni, da prispevajo svoje zamisli za eksperimente in tehnološke demonstratorje, ki bi jih lahko izvedli med dvotedensko misijo. Cilj je izkoristiti strokovno znanje in ustvarjalnost vesoljske industrije Združenega kraljestva, da bi pomembno prispevali k znanstvenim spoznanjem in tehnološkim inovacijam.

Ta vesoljska misija v Združenem kraljestvu predstavlja vznemirljiv mejnik za vesoljski sektor Združenega kraljestva in služi kot dokaz skupne narave raziskovanja vesolja. S premikanjem meja človeškega znanja o vesolju Združeno kraljestvo dosega izjemne korake pri napredovanju znanstvenih raziskav in izkazuje svojo zavezanost k nadaljnjemu širjenju meja raziskovanja vesolja.

FAQ

Kakšen je namen vesoljske misije po vsej Veliki Britaniji?

Namen vesoljske misije v Združenem kraljestvu je premikati meje človeškega znanja in izvajati raziskave, ki jih na Zemlji ni mogoče izvesti.

S kom vesoljska agencija Združenega kraljestva sodeluje pri tej misiji?

Vesoljska agencija Združenega kraljestva pri tej misiji sodeluje z ameriškim podjetjem Axiom Space.

Kakšne raziskave bi lahko izvedli med misijo?

Potencialna raziskovalna področja med drugim vključujejo preučevanje pospešenega staranja, rasti raka in izgube kosti v mikrogravitaciji.

K čemu so poklicane britanske univerze, raziskovalne ustanove in industrija?

Pozivajo jih, naj delijo svoje ideje za poskuse in tehnološke demonstratorje, ki bi jih lahko izvedli med dvotedensko misijo.