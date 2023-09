Zrcalne slike: Raziskovalci v laboratoriju opazujejo Alice Prstane

Raziskovalci iz ZDA in Finske so prvič v laboratoriju opazovali Alice prstane. Aliceni obroči so obročasti vrtinci, ki obrnejo naboje vseh monopolov, ki gredo skozi njih, navdihnjeni z zrcalnim portalom v romanu Lewisa Carrolla »Skozi ogledalo«. Eksperiment je uporabil ultrahladne atome in bi lahko zagotovil vpogled v temeljne procese v fiziki delcev in kozmologiji.

Odkritje ekipe je združilo dve smeri raziskav, ki sta se pojavili pred približno 35 leti. Ena linija raziskav vključuje kozmične strune, ki so hipotetične 1D napake v prostor-času. Ti struni bi lahko imeli globoke posledice za kozmologijo, saj bi lahko snov spremenili v antimaterijo. Če kozmične strune obstajajo, bi bile znane kot Alicine strune.

Druga linija raziskav se osredotoča na monopole, ki so singularne točke naboja v prostoru. Monopoli in strune lahko nosijo ohranjene topološke naboje, ki so lahko magnetni, električni ali barvni naboji kvarkov. V osemdesetih letih 1980. stoletja so raziskovalci ugotovili, da se monopoli lahko deformirajo v zankasto strukturo, imenovano Alicein obroč, če jih opazujemo od blizu.

Ena zanimiva lastnost Alicinega obroča je, da če gre drug monopol skozi njegovo sredino, bi se monopol spremenil v antidelec. To kaže na zrcalno vesolje, kjer antimaterija prevladuje nad snovjo.

Leta 2015 se je zgodil preboj, ko so raziskovalci ustvarili monopol v Bose-Einsteinovem kondenzatu, plinu atomov rubidija, ohlajenem blizu absolutne ničle. Najnovejša študija je združila eksperimentalne tehnike s simulacijskimi metodami za opazovanje časovnega razvoja monopolov v kondenzatu. Raziskovalci so ugotovili, da monopoli razpadajo v Alice obroče, in lahko so neposredno opazovali več značilnosti Alice obročev, ko se je monopol razvil.

Te ugotovitve vplivajo na naše razumevanje kvantnih tekočin, saj kažejo, da se lahko strukture, ki pretvarjajo snov v antimaterijo, spontano pojavijo pod določenimi pogoji. Raziskovalci upajo, da bi njihov eksperiment lahko ponudil dragoceno platformo za raziskovanje temeljnih procesov v vesolju.

Vir: Nature Communications

Opredelitve:

– Aliceni obroči: obročasti vrtinci, ki obračajo naboje monopolov, ki gredo skozenj, po navdihu zrcalnega portala v filmu »Skozi ogledalo«

– Monopoli: singularne nabojne točke v prostoru

– Kozmični struni: hipotetične 1D napake v vesoljskem času s potencialno globokimi posledicami za kozmologijo

