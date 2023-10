Roboti z magnetnimi algami: Trajnostna rešitev za onesnaženje s plastiko

Onesnaževanje s plastiko je postalo pereč okoljski problem, saj njegova široka uporaba povzroča ogromne količine plastičnih odpadkov v vodnem okolju. Ta plastika se razgradi v mikroplastiko in nanoplastiko, ki jo zaužijejo vodni organizmi in lahko predstavlja grožnjo njihovemu zdravju in ekosistemu. Za rešitev tega problema so raziskovalci na Srednjeevropskem inštitutu za tehnologijo (CEITEC) na Tehnološki univerzi v Brnu razvili robote za magnetne alge.

Ekipa pri CEITEC je okrasila celice zelenih alg z drobnimi delci magnetita in tako ustvarila robote za magnetne alge, ki jih je mogoče nadzorovati, da iz vode presejejo najbolj izmuzljivo plastiko. Z uporabo zunanjega magnetnega polja ti mikro/nano delci privlačijo in zajemajo mikroplastiko in nanoplastiko. Celice alg so biorazgradljive, enostavne za masovno proizvodnjo in stroškovno učinkovite, zaradi česar so idealen material za izdelavo teh drobnih robotov.

Začetni testi so pokazali obetavne rezultate. Roboti z magnetnimi algami so uspešno zajeli mikroplastiko in nanoplastiko z visoko učinkovitostjo odstranjevanja. Tudi po več ciklih izpiranja ujete plastike so roboti ohranili svojo učinkovitost. Lahko jih reciklirate za nadaljnjo uporabo tako, da preprosto dodate nov sloj magnetita.

Medtem ko je študija še vedno v začetni fazi, raziskovalci menijo, da bi te robote z magnetnimi algami potencialno lahko uporabljali v okoljih s slano vodo brez vpliva na njihovo gibanje. Vendar so potrebne nadaljnje študije, da bi razumeli biorazgradljivost in dolgoročne učinke teh nanodelcev na okolje ter zagotovili, da ne povzročajo težav s toksičnostjo.

Na splošno ponuja razvoj robotov za magnetne alge trajnostno rešitev za boj proti onesnaževanju s plastiko v vodnem okolju. Z uporabo okolju prijaznih materialov in magnetnega nadzora lahko ti drobni hišniki učinkovito odstranjujejo mikroplastiko in nanoplastiko ter tako zmanjšajo škodo, ki jo povzročajo morskemu življenju in ekosistemu.

FAQ

Kako roboti z magnetnimi algami odstranjujejo mikroplastiko in nanoplastiko?

Roboti za magnetne alge so delci mikro/nano velikosti, izdelani z dekoriranjem celic zelenih alg z nanodelci magnetita. Te celice alg privlačijo mikroplastiko in nanoplastiko zaradi svojega negativnega elektrostatičnega naboja ter jo učinkovito zajamejo in odstranijo iz vode.

Ali je mogoče robote z magnetnimi algami reciklirati?

Da, robote z magnetnimi algami je mogoče reciklirati. Po zajetju plastike lahko robote operemo, da odstranimo onesnaževala. Čeprav se lahko majhna količina magnetitne prevleke izpere, roboti ohranijo svojo učinkovitost zajemanja tudi po več ciklih pranja. Nato jih lahko premažemo s svežim magnetitom in ponovno uporabimo.

Ali so roboti z magnetnimi algami okolju prijazni?

Da, magnetni roboti za alge so okolju prijazni. Celice alg, uporabljene za izdelavo teh robotov, so biološko razgradljive in enostavne za množično proizvodnjo. Poleg tega se nanodelci magnetita štejejo za biokompatibilne in jih je mogoče enostavno zbrati na koncu postopka, s čimer zagotovite, da ne ostanejo delci, ki bi onesnažili vodo.

