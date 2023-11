Osupljivo tesno približevanje asteroida 2022 JF: srečanje z vesoljsko skalo

By

V izjemnem nebesnem dogodku naj bi danes, 2022. novembra, mimo našega planeta preletel asteroid, označen kot Asteroid 3 JF. Kot je razkril NASA-jev Center za študije objektov blizu Zemlje (CNEOS), se bo ta asteroid s svojo potjo izjemno približal Zemlji, z najbližjo razdaljo približno 5.8 milijona kilometrov. S svojo hitrostjo, ki doseže osupljivo hitrost 61,744 kilometrov na uro, asteroid 2022 JF drvi skozi vesolje skoraj tako hitro kot raketoplan.

Ta vesoljski kamen, ki spada v skupino asteroidov blizu Zemlje Apollo, je poimenovan po izjemnem asteroidu Apollo iz leta 1862, ki ga je prvi odkril astronom Karl Reinmuth v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Asteroidi v tej skupini so znani kot objekti, ki prečkajo Zemljo in imajo večje pol osi, večje od osi našega planeta.

Toda kako velik je ta zanimivi asteroid? Ker meri skoraj 120 čevljev v širino, je ogromen kot letalo in zasenči zloglasni asteroid Čeljabinsk, ki je opustošil rusko mesto leta 2013. Asteroid Čeljabinsk je povzročil obsežno škodo na 7,000 zgradbah in povzročil 1,000 poškodb XNUMX posameznikov zaradi letečih drobcev razbitega stekla.

Medtem ko Alvarezova hipoteza znano pripisuje izumrtje dinozavrov asteroidu, ki je udaril v naš svet pred več kot 65 milijoni let, so se nedavno pojavile perspektive glede natančnega poteka incidenta. Po mnenju znanega fizika Briana Coxa je ogromen asteroid, ki je sprožil kataklizmični 140-kilometrski udarni krater, potencialno vrgel s prvotne poti nihče drug kot Jupiter, največji planet v našem Osončju. Jupiter, ki je hkrati ustvarjalec in uničevalec svetov, ima sposobnost odvrniti asteroide v usodne trke z Zemljo.

Ko smo priča mimohodu asteroida 2022 JF, se čudimo čisti veličini in skrivnostim teh kozmičnih srečanj, ki nas spominjajo na naše mesto sredi prostranosti našega vesolja.

FAQ

V: Kako blizu bo asteroid 2022 JF prišel Zemlji?

O: Asteroid 2022 JF naj bi se najbolj približal Zemlji na razdalji približno 5.8 milijona kilometrov.

V: Kako hitro se premika asteroid 2022 JF?

O: Ta asteroid blizu Zemlje drvi skozi vesolje s hitrostjo približno 61,744 kilometrov na uro.

V: Kako velik je asteroid 2022 JF?

O: Asteroid ima ocenjeno širino okoli 120 čevljev, zaradi česar je velik skoraj tako kot letalo.

V: Kaj je Alvarezova hipoteza?

O: Alvarezova hipoteza predlaga, da je trk asteroida pred več kot 65 milijoni let sprožil izumrtje dinozavrov. Nakazuje, da je asteroid potencialno odvrnil Jupiter, največji planet v našem Osončju, na smer trčenja z Zemljo.