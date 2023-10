NASA sledi asteroidu 2023 TG14, ko preleti Zemljo na majhni razdalji

By

NASA je nedavno posredovala nove informacije o prihajajočem približevanju asteroida 2023 TG14 Zemlji. Ta asteroid z določenim imenom Asteroid 2023 TG14 trenutno potuje proti našemu planetu in bo predvidoma mimo šel 26. oktobra. NASA pozorno spremlja njegovo orbito s kombinacijo satelitov in teleskopov, kot sta NEOWISE in Pan-STARRS.

Asteroid 2023 TG14 naj bi se Zemlji najbolj približal na razdaljo 1.5 milijona kilometrov. Giblje se s hitrostjo približno 24,153 kilometrov na uro, ko sledi svoji orbiti. Ta poseben asteroid spada v skupino asteroidov blizu Zemlje Apollo, za katere je značilno, da so velike pol osi večje od Zemljinih.

Čeprav lahko bližina tega vesoljskega kamna nekatere skrbi, NASA zagotavlja, da ne predstavlja nobene grožnje. Ker je širok le 77 čevljev, ni razvrščen kot potencialno nevaren predmet. Če pogledamo v perspektivo, je asteroid po velikosti primerljiv z letalom. Poleg tega to ni njegovo prvo srečanje z Zemljo, saj je pred tem mimo šla na razdalji 4.1 milijona kilometrov 16. oktobra 1917.

Kar zadeva prihodnja srečanja, se bo asteroid 2023 TG14 znova približal 24. oktobra 2024 na razdalji približno 2.5 milijona kilometrov. Z nadaljnjim opazovanjem in raziskavami želijo znanstveniki bolje razumeti te nebesne objekte in njihove poti. S preučevanjem njihovih notranjih struktur in porazdelitve teže je mogoče pridobiti dragocene vpoglede, ki bi lahko pomagali pri prihodnjih vesoljskih misijah, kot je misija DART (dvojni preizkus preusmeritve asteroida).

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Kaj je asteroid 2023 TG14?

Asteroid 2023 TG14 je asteroid blizu Zemlje, ki je trenutno na poti proti Zemlji in naj bi se približal 26. oktobra 2023.

Kako velik je asteroid 2023 TG14?

Po navedbah Nase je asteroid 2023 TG14 širok približno 77 čevljev, kar je podobno velikosti letala.

Je asteroid 2023 TG14 nevarnost za Zemljo?

Ne, asteroid 2023 TG14 ni razvrščen kot potencialno nevaren predmet in ne ogroža Zemlje.

Bo asteroid 2023 TG14 v prihodnosti spet šel mimo Zemlje?

Da, asteroid 2023 TG14 naj bi se znova približal Zemlji 24. oktobra 2024 na razdaljo približno 2.5 milijona kilometrov.