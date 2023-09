Video analiza, ki jo poganja umetna inteligenca, bi lahko spremenila raziskave vedenja ptic

Študent računalništva na Univerzi v Alberti je uporabljal umetno inteligenco (AI) za izboljšanje analize raziskovalnih videoposnetkov, ki preučujejo vedenje rdečekrilih kosov in njihovih gnezd. Video analiza je ključnega pomena za razumevanje učinkov parazitizma na vedenje ptic. Trenutna metoda prepoznavanja določenih ptic in njihovih dejanj zahteva ročno pregledovanje ur videoposnetkov in poslušanje njihovih razločnih klicev. Ta proces je dolgotrajen in zahteva strokovno znanje o biologiji ptic.

Vendar pa lahko videoanaliza, ki jo poganja AI, spremeni raziskave vedenja ptic z avtomatizacijo zaznavanja posameznih ptic in njihovih dejavnosti. Priscilla Adebanji, študentka, ki je delala na tem projektu, je uporabila orodja za računalniški vid in algoritme za zaznavanje gibanja, da je izboljšala neobdelane posnetke in natančno določila čas, ko ptice obiščejo svoja gnezda, da nahranijo svoje piščance, pa tudi, ali vstopajo ali odhajajo. Ta avtomatizacija bistveno skrajša čas, potreben za pregled videoposnetkov, zaradi česar je postopek zbiranja podatkov učinkovitejši.

Programska oprema, ki jo je razvil Adebanji, še vedno zahteva nadaljnje izboljšave, vendar je njen potencial obetaven. Ne bi lahko le prihranil časa in truda pri zbiranju podatkov za raziskovalne namene, temveč bi imel tudi širšo uporabo na področju živalske biologije. Tehnologijo bi lahko uporabili za različne vrste in projekte, s čimer bi razširili zmožnosti ekoloških raziskav.

Prihodnje delo na programu bo vključevalo analizo trajanja obiskov ptic v njihovih gnezdih in določanje spola z analizo oglašanja ptic. Poleg tega nameravajo raziskovalci raziskati uporabnost te tehnologije za druge živali, kot so glodalci.

Ta projekt prikazuje izzive in priložnosti na področju računalniškega vida in umetne inteligence. Z delom s scenariji iz resničnega sveta in neznanimi dejavniki so raziskovalci lahko razvili inovativne rešitve, ki jih je mogoče uporabiti za vrsto aplikacij, vključno s samovozečimi vozili in droni.

Na splošno lahko uporaba video analize, ki jo poganja umetna inteligenca, pri raziskavah vedenja ptic poenostavi procese zbiranja podatkov in izboljša zmogljivosti ekoloških raziskav. Ta projekt je udeležencem odprl nove priložnosti, sprožil zanimanje za kariero na področju umetne inteligence in zagotovil uporabo njihovega znanja v resničnem svetu.

Vir: Univerza v Alberti