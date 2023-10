Agronomi odkrivajo hormonsko terapijo in zeolit ​​lahko zaščiti rastline pred težkimi kovinami

Nedavna študija, ki so jo izvedli agronomi z univerze RUDN, je razkrila, da lahko hormon melatonin in mineral zeolit ​​pomagata ublažiti nevarne učinke težkih kovin na rastline. Raziskovalci so ugotovili, da melatonin ščiti rastlinske celice pred uničenjem, ki ga povzroča kadmij, zeolit ​​pa povečuje dostopnost hranil in preprečuje, da bi rastline absorbirale nevarne kovine.

Koncentracija težkih kovin, kot je kadmij, v rastlinskih poganjkih vztrajno narašča in predstavlja tveganje tako za kmetijstvo kot zdravje ljudi. Kadmij, glavno onesnaževalo, vstopa v tla z industrijskimi in kmetijskimi odpadki. Moti presnovo dušika in ogljikovih hidratov v rastlinah ter poškoduje celične membrane, kar vodi do onesnaženja kmetijskih in gozdnih tal.

Agronomi so izvajali poskuse na primeru bambusa. Gojili so bambus v zemlji z različnimi stopnjami kontaminacije s kadmijem in rastline poškropili z različnimi količinami melatonina in zeolita. Rezultati so pokazali, da sta obe snovi nevtralizirali onesnaženje s kadmijem v bambusu in povečali vsebnost hranil v tleh.

Ugotovljeno je bilo, da je optimalni odmerek dodatkov 150 mikromolov melatonina in 15 gramov zeolita. Ta kombinacija je izboljšala antioksidativni sistem rastlin, zmanjšala škodljive učinke kadmija in povečala dostopnost esencialnih hranil. Zeolit ​​je imobiliziral kadmij v tleh in zmanjšal njegovo kopičenje v bambusu, medtem ko je melatonin zaščitil rastlinske celice z uravnavanjem prepustnosti in povečanjem antioksidativne aktivnosti.

Na splošno ugotovitve te študije kažejo potencial hormonske terapije in zeolita kot učinkovite metode za zaščito rastlin pred kontaminacijo s težkimi kovinami. Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi raziskali njihovo uporabo pri različnih rastlinskih vrstah in okoljskih pogojih.

vir:

Abolghassem Emamverdian et al, Sočasna uporaba melatonina in zeolita poveča toleranco bambusa pod kadmijem s povečanjem antioksidativne zmogljivosti, kopičenjem osmolitov, razpoložljivostjo rastlinskih hranil in zmanjšanjem absorpcije kadmija, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433