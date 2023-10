Asteroid Didymos in njegov Moonlet Dimorphos: nova spoznanja iz opazovanj JWST

Nasina misija DART je prišla na naslovnice, ko je septembra 2022 trčila v asteroid Dimorphos in spremenila njegovo orbitalno obdobje. Astronomi so nemudoma usmerili svoje teleskope, da bi opazovali dogodek, ne samo, da bi preučili vpliv na asteroid, ampak tudi, da bi zbrali dragocene vpoglede za prihodnja obrambna prizadevanja planeta. Vesoljski teleskop James Webb (JWST) je odigral ključno vlogo pri tem prizadevanju, saj je zagotovil dragocene podatke o binarnem asteroidnem sistemu Didymos-Dimorphos.

Nov dokument o predtisku, ki ga vodi Andrew Rivkin, vodja preiskave za DART, razkriva ugotovitve iz nadaljnjih opazovanj, izvedenih z JWST. Ekipa je uporabila dva instrumenta na teleskopu, NIRSpec (bližnji infrardeči spektrometer) in MIRI (srednji infrardeči instrument), da bi izmerila spektre Didymosa približno dva meseca po udarcu DART. Eno najpomembnejših odkritij je, da imata Didymos in Dimorphos enako sestavo, saj spadata v razred navadnih hondritov, ki so kamniti meteoriti, ki predstavljajo večino padcev meteoritov na Zemlji. To nakazuje, da je misija DART služila kot odličen model za asteroide, ki bi lahko predstavljali grožnjo našemu planetu.

Nova opažanja še dodatno dopolnjujejo naše razumevanje sistema Didymos. Ko so znanstveniki analizirali podatke, so ugotovili, da imata Didymos in Dimorphos podobno sestavo. Poleg tega so ugotovili, da približno 96% toka, ki prihaja iz sistema, izvira iz Didymosa, zaradi njegove večje velikosti.

Kljub vplivu na Dimorphos raziskovalci med opazovanji niso opazili nobenih opaznih sprememb pri Didymosu. Odsotnost dodatne svetlosti ali ostankov v sistemu Didymos nakazuje, da je asteroid udarcu večinoma ušel nepoškodovan. Vendar pa nekatera zanimiva opazovanja z uporabo polarizirane svetlobe kažejo na možne subtilne spremembe v povprečni velikosti delcev ali odbojnosti Didymosa.

Te ugotovitve poudarjajo vrednost sistema Didymos-Dimorphos kot reprezentativnega modela za preučevanje in pripravo na potencialne grožnje asteroidov. S tekočimi raziskavami in prihajajočimi opazovanji, načrtovanimi za pomlad 2024, znanstveniki pričakujejo, da bodo pridobili več vpogledov v fascinantno dinamiko tega binarnega asteroidnega sistema.

Pogosta vprašanja

1. Kaj je misija DART?

Misija DART (Double Asteroid Redirection Test) je misija pod vodstvom Nase, katere cilj je preučiti znanost in tehnologijo, potrebno za spremembo smeri asteroida, ki leti proti Zemlji. Vključuje preusmeritev vesoljskega plovila, da udari v luno asteroida in meri posledične spremembe v njegovi orbiti.

2. Kaj so navadni hondriti?

Navadni hondriti so vrsta kamnitih meteoritov, ki predstavljajo najpogostejše padce meteoritov na Zemlji. V glavnem so sestavljeni iz silikatnih mineralov in vsebujejo majhne okrogle delce, znane kot hondrule, ki so nastali v zgodnjem sončnem sistemu.

3. Kako vesoljski teleskop James Webb prispeva k opazovanju asteroidov?

Vesoljski teleskop James Webb (JWST) je opremljen z naprednimi instrumenti, ki astronomom omogočajo zelo podrobno preučevanje asteroidov. Njegove zmožnosti vključujejo merjenje spektrov asteroidov, opazovanje sprememb njihove svetlosti ter zagotavljanje vpogleda v njihovo sestavo in fizikalne značilnosti. JWST igra ključno vlogo pri izboljšanju našega razumevanja asteroidov in njihovih morebitnih tveganj trčenja.