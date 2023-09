Napredovanje ohranjanja obalnih vodnih ptic na Kitajskem: napredek politike in izzivi

Nedavni pregled, ki so ga Zhijun Ma in njegovi sodelavci objavili v reviji Avian Research, poudarja napredek in izzive pri ohranjanju obalnih vodnih ptic v obalnih mokriščih Kitajske. Obalna mokrišča so pomembni ekosistemi, ki prispevajo k kroženju ogljika, blaženju naravnih nesreč, lokalnemu preživetju in podpiranju biotske raznovrstnosti. Zlasti vodne ptice so pokazatelj zdravja mokrišč in so vodilne vrste v prizadevanjih za ohranitev.

Kitajska obalna mokrišča igrajo ključno vlogo pri gnezdenju, selitvi in ​​zimskih habitatih več deset milijonov vodnih ptic. Vendar pa so obsežni projekti melioracije zemljišč povzročili upad populacije vodnih ptic. Kitajska vlada si je v zadnjih letih močno prizadevala in vlagala v ohranjanje obalnih mokrišč, vendar učinkovitost teh ukrepov in vse obstoječe vrzeli ostajajo nejasni.

Študija poudarja napredek v nacionalni zakonodaji o ohranjanju, predpisih in akcijskih načrtih ter izboljšano učinkovitost politik in sodelovanje zainteresiranih strani. Vendar pa še vedno ostaja več perečih vprašanj, zlasti povezanih z ohranjanjem in upravljanjem habitatov. Ti vključujejo obnovo obalnih mokrišč, nadzor nad invazivnimi vrstami, kot je Spartina alterniflora, obvladovanje onesnaževanja okolja in izboljšanje kakovosti umetnega habitata.

Avtorji poudarjajo pomen varovanja naravnih mokrišč ob plimovanju in izboljšanja kakovosti habitatov, zlasti za obalne vodne ptice, ki so močno odvisne od habitatov ob plimovanju. Priporočajo redno spremljanje onesnaževal, okolju prijazne gospodarske modele in omejitve agrokemikalij in antibiotikov na obalnih območjih za ublažitev vplivov človekovih dejavnosti in reševanje konfliktov med človekom in pticami.

Kitajska osrednja vlada si je zastavila ambiciozen cilj izkoreniniti invazivno Spartino ob obali do leta 2022. Izzivi pri doseganju tega cilja vključujejo prilagajanje metod regionalnim razmeram, ublažitev vplivov projekta na lokalno okolje in biotsko raznovrstnost ter preprečevanje prihodnje ponovne invazije Spartine. Hitra obnova habitata po izkoreninjenju Spartine je ključna za ustvarjanje primernih habitatov za vodne ptice.

Avtorji verjamejo, da obstajajo možnosti za nadaljnje izboljšanje ohranjanja vodnih ptic in varstva obalnih mokrišč na Kitajskem s pomočjo odločanja in ukrepov, ki temeljijo na dokazih. Za reševanje izzivov in zagotavljanje dolgoročne ohranitve obalnih vodnih ptic in njihovih habitatov so potrebni znanstveno utemeljeni pristopi.

Viri:

Zhijun Ma et al, Dosežki, izzivi in ​​priporočila za ohranjanje vodnih ptic v kitajskih obalnih mokriščih, Avian Research (2023).

KeAi Communications Co.