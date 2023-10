Pred kratkim je po družbenih omrežjih zaokrožil videoposnetek, ki trdi, da namerava Indija pridobiti zlato iz sonca s pošiljanjem svojega vesoljskega plovila Aditya-L1. Poglobimo se v trditev in preverimo njeno veljavnost.

Množica kozmičnih dogodkov povzroči nastanek težkih elementov, vključno z zlatom, znotraj Sonca. Na primer, ko trčita dve oddaljeni nevtronski zvezdi, povzročita močno uničenje in vesoljsko valovanje. Ti kozmični trki so katalizatorji za hitro tvorbo težkih elementov, kot je zlato (vir: space.com nasa.gov ).

Čeprav je res, da Sonce vsebuje približno 2.5 bilijona ton zlata in drugih elementov, je dostop ali pridobivanje teh materialov neverjeten zaradi ekstremnih razmer, ki so prisotne na Soncu. Zaradi izjemno visokih temperatur in pritiskov Sonca ne moremo pridobiti kakršnih koli virov iz njega (vir: space.com nasa.gov ).